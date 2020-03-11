Названо шкідливі для здоров'я звички

Новини шоу бізнесу:Деякі з цих звичок міцно увійшли в повсякденне життя людей і вони перестали помічати, як шкодять своєму здоров'ю.

Одна з головних шкідливих звичок — недосипання. Лікарі встановили, що люди, які сплять менше 7 годин, схильні до ризику захворювання на рак на 30% більше, ніж ті, хто спить не менше 8 годин. Більш того, лікарі стверджують, що недосипання шкодить здоров'ю з тією ж інтенсивністю, що й куріння.

Ще одна шкідлива звичка сучасних людей — вживання в їжу напівфабрикатів. Любителі поласувати ковбасою і сосисками з високим вмістом солі та "хімії" також у зоні ризику.

Газова плита, як з'ясувалося, теж шкодить нашому здоров'ю, оскільки в процесі приготування виділяються шкідливі речовини.

Також до числа шкідливих звичок медики віднесли роботу в нічний час, малорухливий спосіб життя і вживання надто гарячої їжі та напоїв.