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Чому навушники можуть бути джерелом інфекцій та причиною погіршення слуху

Чому навушники можуть бути джерелом інфекцій та причиною погіршення слуху
13:30 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Невинна на перший погляд річ, як навушники можуть становити небезпеку для здоров'я.

Якщо не очищати навушники належним чином, вони можуть бути місцем скупчення багатьох неприємних бактерій. Особливо це стосується навушників, які щільно прилягають до вушного каналу, зокрема Apple AirPods чи EarPods, пише Real Simple.

Чим небезпечні бактерії на навушниках

Якщо ви не очищаєте свої навушники регулярно, вони є потенційним джерелом захворювань. Згідно з даними медичного центру Whittier Hospital, брудні навушники можуть провокувати алергічні реакції, висипання та інфекції.

У навушниках міститься у 2 708 разів більше бактерій, ніж у звичайній дошці для нарізання продуктів, в 6 разів більше бактерій, ніж в кухонній раковині, і в 330 разів більше бактерій, ніж на кухонному столі, Якщо ви не дезінфікуєте навушники, в той момент, коли ви їх одягаєте, бруд та бактерії, які на них накопичилися, потрапляють у ваші вуха. До того ж, фахівці зазначають, що навушники можуть сприяти накопичуваною вушної сірки.

Тривале носіння навушників може затримувати вушну сірку, яка повинна виходити природним чином. А накопичення сірки може погіршувати слух. Відтак, чистити навушники слід раз на тиждень, важливо також не ділитися навушниками з іншими – це негігієнічно.

Як чистити навушники

У Apple є кілька порад з чищення навушників, які допоможуть запобігти зараженню. Все що потрібно – це "м'яка, суха безворсова тканина", ватяний тампон і вода. Використовуючи тканину, зітріть бруд на поверхні вкладки.

Потім слід делікатно очистити сітки мікрофона і динаміків вологою тканиною. Перед використанням дайте навушникам висохнути.

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Для додаткової чистки та дезінфекції навушників, можна придбати спиртовмісні серветки для оргтехніки. Вони продаються в магазинах канцелярії, або онлайн.

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Навушники, Шкода від навушників, Властивості навушників, Інфекції.
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