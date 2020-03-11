Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Як можна схуднути на суповій дієті

Як можна схуднути на суповій дієті
21:14 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Регулярне вживання супу, що можна назвати "супінг", є корисним та ефективним методом у боротьбі із зайвими кілограмами.

При словах "супова дієта" у багатьох людей виникає асоціація з лікарняною їжею, де пацієнтам призначають більше вживати супи та іншу легкозасвоювану їжу, та домашніми бабусиними стравами. Як зазначають дієтологи, супінг може допомогти навіть у боротьбі із зайвою вагою.

Від регулярного вживання супу можна скинути небажані кілограми. Як йдеться у результатах кількох досліджень, якщо вживати суп перед іншою твердою їжею, він наповнює вас і допомагає з'їдати менше калорій за весь прийом їжі. Наприклад, якщо людина заміняє закуски рідким супом, незважаючи на те, що дві страви мають однакову кількість калорій, їй легше схуднути.

Суп дозволяє насититися без відчуття тяжкості, а також зігріває організм в холоди.

Названо шкідливі для здоров'я звички

"Для деяких людей ця страва може бути занадто низькокалорійною, але ви завжди можете додавати більше в суп або взяти ще одну порцію", – наголошує дієтолог Робін Фороутан, який є представником Академії харчування та дієтології (Academy of Nutrition and Dietetics), За словами дієтолога, суп допомагає травній системі перезапуститися і позбутися від зайвої рідини.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Суп, Схуднення, Дієта, Супова дієта, Дієта на супові.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся