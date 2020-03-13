Що розслабляє краще ніж алкоголь

Новини шоу бізнесу:Люди інколи дозволяють собі “5 крапель” на ніч, щоб міцніше спалось. Насправді алкоголь має геть протилежну дію та не здатний позитивно впливати на якість сну.

Фахівці наголошують, що алкоголь у вечірній час порушує сон, і тому радять пити на ніч відвари трав і трав’яні чаї. Такі напої допомагають розслабитися і зняти напругу.

Лікар Вікторія Савицька зазначила, що насправді, алкоголь може тільки “вирубати”, однак про жоден повноцінний сон в данному випадку мови йти не може.

Під впливом алкоголю, робота мозку порушується, тому він вже не здатний повноцінно регулювати роботу інших систем організму, які в час нічного сну повинні “відпочивати” і накопичувати сили на наступний день.

Тим часом трав’яні чаї, особливо м’ята, меліса, ромашка і різні купажі дуже гарно впливають на якість сну. Не слід забувати і про давній рецепт з дитинства – тепле молоко з ложкою меду.

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