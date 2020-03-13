Як борються з короновірусом у школах

Новини шоу бізнесу:Кабінет Міністрів 12 березня 2020 року запровадив карантин у школах та дитячих садках. Переходимо на дистанційне навчання.

Відучора за постановою Кабінету Міністрів в Україні запроваджено карантин, зокрема у школах та дитячих садках. Крім того, окремо у Києві також діють обмеження для роботи закладів освіти. Такі заходи мають убезпечити громадян від поширення коронавірусу. Що ж отримають освітяни та учні від цієї ситуації та які нові можливості можуть з'явитися для навчання, розповіла Mind операційна директорка ГС «Освіторія» Анна Сидорук.

Сучасний світ регулярно підкидає нам нові виклики, тож дедалі актуальнішою стає навичка вміти швидко пристосовуватися до змін і бути гнучким. Для сфери освіти це питання особливо актуальне. Тритижневий карантин у школах і потреба миттєво перейти на дистанційне навчання – це насправді серйозний виклик для української системи шкільної освіти.

Але кожна проблема – це нові можливості й гарний привід, щоб нарешті почати робити те, що давно потрібно було зробити. Для дітей – навчитися вчитися самостійно. Для вчителів – використовувати технології дистанційного і змішаного навчання.

Дистанційне і змішане навчання: як це має працювати

Деякі українські школи вже активно і досить успішно практикують дистанційне навчання. Тут на допомогу приходять технології.

Є чимало LMS-платформ (Learning and Management System), що дозволяють учням ефективно навчатися, а вчителям організовувати цей процес. Наприклад, щороку на травневі свята Новопечерська школа переходить у формат дистанційного навчання.

На шкільній платформі SMLS діти щодня отримують матеріал, який мають вивчити, і завдання, які мають виконати. Вчитель перевіряє завдання, виставляє бал і залишає коментар.

Зворотний зв’язок від вчителя – це ключовий елемент дистанційного навчання. Якщо учень не розуміє якусь тему, вчитель проводить онлайн-консультацію. Цю платформу використовують багато київських (і не тільки) шкіл.

Також існує чимало програм, що дозволяють вчителю створити завдання перевірки знань – Classtime, Kahoot, Quzizz та інші. Більшість з таких програм, мають мобільні версії, тож сам процес вирішення тестів зручний і цікавий. Батьки ж мають змогу моніторити весь процес, бачити оцінки, коментарі й оцінювати прогрес своєї дитини.

Режим вогнегасника: як це працює

Більшість шкіл, на жаль, сьогодні поки не готові якісно забезпечити дистанційне навчання. Перелік рекомендованої літератури, параграфи в підручниках, номери вправ і лінки у вайбер-групах – це «режим вогнегасника», а не якісний навчальний процес. І навіть таке навчання можливе лише у випадку, якщо всі учасники процесу мають доступ до інтернету.

Від ЗНО не втечеш: готуємось онлайн

Давайте чесно: учні молодшої та середньої школи радітимуть карантину як несподіваним канікулам. Проте учні випускних класів навряд чи зможуть розслабитись: попереду на них очікують ЗНО. Часу все менше, а напруги – все більше.

Для учнів середньої та старшої школи є рішення – гейміфікована онлайн-платформа iLearn, розробником якої є «Освіторія». Це соціальний проєкт, тож він повністю безкоштовний для усіх.

Платформа містить безкоштовні онлайн-курси з підготовки до ЗНО з основних предметів, подкасти, тести й матеріали для самопідготовки. Кожного тижня проводяться вебінари з найкращими репетиторами Києва з української мови й літератури, математики, історії України та англійської мови.

А щоб навчання було не лише ефективним, а й цікавим, ми додали до платформи елементи гейміфікації. Пригадуєте героя комп’ютерної гри Маріо, який стрибав і збирав монетки? На iLearn при реєстрації учень обирає собі героя, а за проходження тестів, вебінарів і курсів заробляє віртуальні монетки «Вчибакси», які потім може витратити на власного героя або купити собі нового.

Платформа працює 24/7. Все, що потрібно, щоб розпочати навчання – це гаджет з доступом в інтернет і трішки натхнення.

До речі, курсами можуть користуватися і вчителі – давати їх як готові та структуровані навчальні матеріали на час обмеження очного навчання, і не тільки.

Домашня наука: що можуть зробити батьки

Зараз популярно говорити про «трикутник партнерства»: діти, вчителі, батьки. Дійсно, без участі всіх трьох сторін навчальний процес вдома не налагодиш.

Важливо розуміти, що карантин – це не канікули. Тому необхідно намагатися правильно організувати робочий день учня, щоб повернення з карантину до школи відбулося максимально комфортно.

По-перше, по-друге і по-третє, слід дотримуватися режиму дня дитини. Прокидатися і лягати спати бажано в той же самий час, як зазвичай.

План – половина справи. Зробіть план завдань на день, і хоча б умовний домашній розклад. Це допоможе дитині зорганізуватися, а ще розвивати навички тайм-менеджменту.

Ну і звісно, варто підтримати свою дитину. Карантин – гарна нагода побути разом і нарешті зробити те, що давно планували. Читання один одному ввечері – навіть якщо це тексти шкільної програми – чудове поєднання приємного з корисним.