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Лікарі пояснили, чи повинна людина їсти м'ясо

Лікарі пояснили, чи повинна людина їсти м'ясо
05:01 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Питання повинно полягати не в тому, що корисніше – вегетаріанство чи м'ясоїдіння, а який варіант харчування підходить під стан здоров'я конкретної людини.

Уляна Супрун радить взяти до уваги деякі певні факти, про які вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Як краще харчуватись

Їсти переважно фрукти, овочі, бобові та цільні зерна.

Зосередитися на отриманні протеїну рослинного походження, а не тваринного.

Лише час від часу включати в раціон м’ясо, рибу та інші продукти тваринного походження.

Важливо надавати перевагу органічному м’ясу. Хоч воно коштує дорожче, але за умови його споживання (не щодня) приносить значно більше користі.

Не споживати процесовані продукти, обмежити споживання цукрів та солодощів.

Такий раціон значно кращий для здоров'я людини. Адже контролює вагу, покращує показники метаболічного здоров’я (рівня глюкози, холестерину, профілю ліпопротеїдів) та артеріального тиску. Також це значно краще для здоров'я кишківника та серця. Окрім того, такий тип харчування зменшує ризик серцево-судинних хвороб та цукрового діабету 2 типу.

Додаткові причини скоротити вживання м'яса

Нині середня кількість споживання м’яса глобально зростає. Темпи зростання відрізняються від доходу і кількості населення. Цікаво, що в країнах з вищим рівнем доходу загальна кількість споживання цього продукту зменшується, з середнім – зростає, а у країнах з низьким рівнем – низьке cпоживання, проте стабільне.

На використання землі для вирощування харчових продуктів та лісового господарства припадає близько чверті світових викидів парникових газів. Це приблизно та ж кількість, як від електроенергії та опалення, і значно більше, ніж від усіх видів транспорту на планеті.

Виробництво продуктів тваринного походження, а особливо червоного м'яса, має високий карбоновий слід. Й несе за собою ще згубніший вплив на довкілля, адже впливає на викиди парникових газів, використання земель та втрату біорізноманіття.

Окрім того, на виробництво м'яса припадає 73% використання антибіотиків у світі. Й хоч антибіотики необхідні тваринам, але й у людей таке м'ясо формує стійкість до антибіотиків.

Організація The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health пропонує вживати більше фруктів, овочів, горіхів та бобових, та зменшити кількість споживання м'яса та молочки.

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Тип харчування, коли раціон людини в основному базується на рослинній їжі та інколи тваринній, має назву flexitarian diet.

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