Вчені розповіли про користь і шкоду шоколаду

Вчені вирішили спростувати кілька найпопулярніших міфів про шоколад, пише Аif.
Від гіркого шоколаду не повніють
Таким міфом себе заспокоюють ласуни. Але насправді – якщо їсти багато шоколаду, то ви таки наберете зайву вагу. І це не залежить – їсте ви чорний чи молочний шоколад, адже кількість калорій в ньому майже однаково.
Єдине, що може рятувати від переїдання солодощів це те, що гіркого шоколаду багато з'їсти не вийде.
Якщо шоколад не гіркий, то це сурогат
Зі слів медиків, і молочний, і білий шоколад є більш калорійними, вони не є корисними для фігури. Різні види шоколаду не називають сурогатом.
Шоколад покращує настрій
Цукор з кофеїном, що є у складі шоколаду, провокують вироблення гормону радості у крові, але це діє якихось 30 хвилин. Тож не чекайте, що шоколад підніме настрій на увесь день.
Гіркий шоколад не шкодить зубам
На жаль, це не так. Доведено, що будь-який шоколад, у складі якого є хоч трохи цукру, шкодить зубній емалі. Тож після його вживання рекомендують прополоскати рот або почистити зуби.
Шоколад викликає алергію
Вчені не знайшли алергенних властивостей у шоколаді. Алергія на шоколад може розвинутись через індивідуальну нетерпимість компонентів шоколаду людиною.
Якщо протягом дня не їсти понад 50 грамів чорного шоколаду – він не завдаватиме шкоди організму.