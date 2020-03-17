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Три звички, які перешкоджають поширенню мікробів

Три звички, які перешкоджають поширенню мікробів
00:30 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Миття рук - один з найважливіших заходів у цьому відношенні.

Зарубіжні експерти представили увазі 3 ключових звички, які перешкоджають поширенню мікробів, що має важливе значення на тлі поширення коронавіруса.

Через коливання погоди у людей нерідко діагностуються простудні захворювання, що пов'язано зі сприятливим для мікробів середовищем. Захисними заходами є дотримання деяких звичок, впевнені фахівці.

Миття рук - одне з найважливіших заходів у цьому відношенні. Суть в тому, що ігнорування даного правила гігієни дозволяє патогенам з легкістю потрапити до організму, що і провокує численні захворювання. Що важливо, дії повинні здійснюватися не менше 20-30 секунд, вода не повинна бути прохолодною.

Якщо людина тривалий час перебуває на вулиці, то лікапі радять носити дезінфікуючий засіб для рук в кишені або сумочці. Що стосується складу, то він повинен містити не менше 60% спирту. Якщо ж говорити про місце, де проводиться велика кількість часу, включаючи роботу, то рекомендується тримати в полі зору подібні продукти. Це стосується і автолюбителів. Обробку необхідно робити кілька разів на день.

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Так як нігті є сприятливим грунтом для бактерій і вірусів, а інфекція посилюється, коли людина потирає очі, торкається до носа або рота, то краще рішення - або підстригати їх коротше, або ретельно видаляти забруднення з прихованих областей.

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Антисептик, Поради, Мікроби, Стирильність, Санітарія.
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