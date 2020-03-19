Як боротися з набряклістю обличчя

Новини шоу бізнесу:Ще вчора вас влаштовувало відображення в дзеркалі навіть з ранку, а сьогодні щось не так пішло...

Особливо стурбувала набряклість обличчя. Саме час бути незадоволеною собою!

Але не варто забувати, що у кожного явища є свої причини, і обличчя невіддільне від тіла, організму в цілому, і це треба враховувати. Що ж могло стати поштовхом у вашому випадку?

Причини появи набряків на обличчі:

Фахівці виділяють кілька загальних причин, які можуть призвести до набряклості обличчя. Вони можуть сигналізувати як про гострі стани, так і про хронічні.

Особливості будови шкіри і циркуляції крові та лімфи.

Алергічні реакції на ліки, пральні порошки/кондиціонери (проявиться при контакті з постільною білизною, наприклад), на укус комахи, на їжу.

Пошкодження обличчя (перелом носа, наприклад).

Запальні процеси у внутрішніх органах.

Недостатнє вживання рідини, але і перебір теж загрожує наслідками.

Синдром Кушинга (підвищене вироблення гормону кортизолу).

Гіпотиреоз (недостатня активність щитоподібної залози).

Хронічний запальний процес в порожнині рота.

Хронічний синусит (запалення носових ходів і пазух).

Зниження концентрації білків у крові як наслідок неправильних дієт (голодування), порушення роботи печінки (не синтезує білки крові).

Перераховані вище причини повинні стати приводом для обов'язкового звернення до лікаря для уточнення діагнозу, якщо раніше у вас не було подібних симптомів.

Також варто звернути увагу на свій режим, тому що хронічний недосип, тривала робота за комп'ютером або постійні посиденьки в нічних клубах не додають краси вашому обличчю.

Зі швидкої допомоги для зменшення набряків на обличчі можна порекомендувати наступне:

вмийтеся прохолодною водою;

не їжте і не пийте на ніч;

знімайте макіяж перед сном;

не спіть на животі.

Будьте здорові і красиві!