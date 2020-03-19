Як боротися з набряклістю обличчя

Особливо стурбувала набряклість обличчя. Саме час бути незадоволеною собою!
Але не варто забувати, що у кожного явища є свої причини, і обличчя невіддільне від тіла, організму в цілому, і це треба враховувати. Що ж могло стати поштовхом у вашому випадку?
Причини появи набряків на обличчі:
Фахівці виділяють кілька загальних причин, які можуть призвести до набряклості обличчя. Вони можуть сигналізувати як про гострі стани, так і про хронічні.
Перераховані вище причини повинні стати приводом для обов'язкового звернення до лікаря для уточнення діагнозу, якщо раніше у вас не було подібних симптомів.
Також варто звернути увагу на свій режим, тому що хронічний недосип, тривала робота за комп'ютером або постійні посиденьки в нічних клубах не додають краси вашому обличчю.
Зі швидкої допомоги для зменшення набряків на обличчі можна порекомендувати наступне:
Будьте здорові і красиві!