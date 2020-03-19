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Як боротися з набряклістю обличчя

Як боротися з набряклістю обличчя
13:21 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Ще вчора вас влаштовувало відображення в дзеркалі навіть з ранку, а сьогодні щось не так пішло...

Особливо стурбувала набряклість обличчя. Саме час бути незадоволеною собою!

Але не варто забувати, що у кожного явища є свої причини, і обличчя невіддільне від тіла, організму в цілому, і це треба враховувати. Що ж могло стати поштовхом у вашому випадку?

Причини появи набряків на обличчі:

Фахівці виділяють кілька загальних причин, які можуть призвести до набряклості обличчя. Вони можуть сигналізувати як про гострі стани, так і про хронічні.

  • Особливості будови шкіри і циркуляції крові та лімфи.
  • Алергічні реакції на ліки, пральні порошки/кондиціонери (проявиться при контакті з постільною білизною, наприклад), на укус комахи, на їжу.
  • Пошкодження обличчя (перелом носа, наприклад).
  • Запальні процеси у внутрішніх органах.
  • Недостатнє вживання рідини, але і перебір теж загрожує наслідками.
  • Синдром Кушинга (підвищене вироблення гормону кортизолу).
  • Гіпотиреоз (недостатня активність щитоподібної залози).
  • Хронічний запальний процес в порожнині рота.
  • Хронічний синусит (запалення носових ходів і пазух).
  • Зниження концентрації білків у крові як наслідок неправильних дієт (голодування), порушення роботи печінки (не синтезує білки крові).

Перераховані вище причини повинні стати приводом для обов'язкового звернення до лікаря для уточнення діагнозу, якщо раніше у вас не було подібних симптомів.

Також варто звернути увагу на свій режим, тому що хронічний недосип, тривала робота за комп'ютером або постійні посиденьки в нічних клубах не додають краси вашому обличчю.

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Зі швидкої допомоги для зменшення набряків на обличчі можна порекомендувати наступне:

  • вмийтеся прохолодною водою;
  • не їжте і не пийте на ніч;
  • знімайте макіяж перед сном;
  • не спіть на животі.

Будьте здорові і красиві!

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Поради, Обличчя, Набряклість, Набряки.
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