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Дерматологи не радять використовувати фруктову чи овочеву максу для обличчя

Дерматологи не радять використовувати фруктову чи овочеву максу для обличчя
13:30 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Для такого висновку у лікарів є певні підстави.

Кружечки з огірка для сяйва шкіри, пюре з сирої картоплі для відбілювання та боротьби із набряками. Вірите, що подібні методи дійсно працюють? Дарма, каже дерматолог і косметолог Аміна Бердова. Вона пояснила, чому не варто довіряти свою красу маскам з овочів і фруктів.

Низька ефективність

Хто б що не писав у інтернеті чи не розповідав вам про диво-маски зі свіжого огірка, кавуна, полуниці або банана, але позбутися зморшок, пігментних плям або підтягти шкіру обличчя з їх допомогою ви не зможете, навіть якщо будете робити це 2 рази на день. Єдиний ефект, який можна отримати від подібних засобів — невелике зволоження верхнього шару епідермісу.

Чому маски з овочів і фруктів не працюють? Все просто: шкіра — це потужний бар'єр між навколишнім середовищем і вами. У її функції входить захист, в тому числі від потрапляння до організму будь-яких речовин. Скільки б вітамінів і мікроелементів не було в овочах і фруктах, застосовуючи їх у вигляді масок, ви не отримаєте істотного ефекту.

А як же фруктові кислоти, які використовуються у косметології, заперечите ви. Так, їх застосовують, але у більш концентрованому вигляді і часто вводять до організму підшкірно, наприклад, у вигляді ін'єкцій під час мезотерапії. Погодьтеся, якби маска з полуниці реально омолоджувала, навіщо жінкам у всьому світі вдаватися до допомоги пластичних хірургів і косметологів, витрачаючи на це величезні гроші. Вони б просто накладали на обличчя "фруктовий салат" і виглядали так, ніби вчора зробили комплексне омолодження.

Висока алергенність

Захоплюючись домашнім доглядом за собою, потрібно розуміти, що абсолютно усі овочі і фрукти здатні викликати алергічну реакцію. Особливо, якщо вашу шкіру можна віднести до розряду сухої і чутливої. Але навіть маючи нормальну шкіру, можна отримати її подразнення і почервоніння. Наприклад, такий ефект може дати маска з помідорів, яка, на думку "експертів" з інтернету, має ліфтинговий і відбілюючий ефект. Насправді у цьому овочі міститься кислота, яка здатна викликати почервоніння і навіть опік верхнього шару епідермісу.

Антиефект для проблемної шкіри

Особливо небезпечне застосування домашніх масок за наявності жирної або проблемної шкіри, оскільки часто вона при цьому є ще й чутливою. Маючи такі особливості, займатися самолікуванням не варто. Краще узгоджувати догляд (у тому числі й домашній) з фахівцем, інакше проблеми можуть посилитися. Зрозумійте: маски з овочів і фруктів не позбавлять вас і від комедонів!

До того ж, не зайвим буде нагадати, що причини акне потрібно шукати у гормональних порушеннях і неправильному догляді за собою. Встановити причину захворювання допоможе фахівець, але у будь-якому випадку боротися з вугровим висипом самостійно не варто, тому що це загрожує постакне — появою рубців, пігментації, судинної сітки і розширених пір.

Посилення пігментації

Гіперпігментація — одна з проблем зі шкірою, якої дуже важко позбутися. Наявність на обличчі хоча б однієї пігментованої плями — вже вагомий привід звернутися по допомогу до дерматолога. По-перше, дана проблема зумовлена, зазвичай, якимись внутрішніми проблемами в організмі (гормональними порушеннями, хронічними захворюваннями або зневагою до порад фахівців). Жодні домашні відбілюючі маски з соком лимона не допоможуть вам позбутися гіперпігментації — навпаки, можуть ще більше погіршити стан шкірного покриву.

Як боротися з набряклістю обличчя

Замість масок з овочів і фруктів використовуйте спеціальну відбілюючу косметику, яка у комплексі з косметологічними процедурами, спрямованими на освітлення пігментних плям і контролюючими роботу меланоцитів, а також прийомом біопрепаратів дасть відмінний результат. І за будь-якої погоди не виходьте на вулицю без крему з SPF-захистом.

Низька якість овочів і фруктів

Ефективність домашніх масок з овочів і фруктів не доведена, але отримати різні ускладнення можна дуже легко. Якщо для вас ці аргументи не мають жодного значення, замисліться про якість фруктів і овочів, які сьогодні є на прилавках наших магазинів. Взагалі, ми достеменно не знаємо, звідки постачають кавуни, дині, картоплю, помідори та інше. Як і те, чим їх підживлюють перед продажем.

Зверніть увагу, як виглядають ті ж огірки у холодну пору року в овочевому відділі будь-якого гіпермаркету: їх не те що на обличчя покласти, їх їсти страшно! Звичайно, якщо ви ці огірки вирощували самі, на своїй дачній ділянці — це інша справа. Але якщо купили взимку у найближчому магазині, то немає жодної гарантії, що вони містять хоч якісь вітаміни.

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Обличчя, Догляд за обличчям, Маски для обличчя, Крава.
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