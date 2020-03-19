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Christian Dior і Louis Vuitton розпочали виготовляти за власний кошт антисептичні продукти

Christian Dior і Louis Vuitton розпочали виготовляти за власний кошт антисептичні продукти
15:43 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Лікарі та медсестри паризьких лікарень вже протестували антисептичні гелі.

Наразі в пріоритеті перебувають медичні заклади мережі Assistance Publique-Hopitaux de Paris, в яку входять 39 лікарень в Парижі та його передмість. У компанії LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) очікують, що до кінця тижня швидкість виробництва гелів досягне 12 тонн на тиждень. Згодом санітайзери планують постачати і в інші лікарні, які не входять в мережу Assistance Publique-Hopitaux de Paris.

Для їх виготовлення очільники бренду тимчасово переобладнали власні лінії для випуску парфумерії та косметики Christian Dior, Guerlain і Givenchy на трьох фабриках у Франції. Для цього вони використовують три доступних для них компоненти – очищену воду, етанол і гліцерин.

Додамо, що рішення про виготовлення антисептиків для повного забезпечення столичних лікарень ухвалив президент компанії LVMH Бернар Арно, який наголосив, що здоров’я нації в пріоритеті для його компаній, а дефіцит антисептичних засобів в умовах широкого поширення епідемії коронавірусу на території Європи – недопустимий.

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У світі, станом на 18 березня, зафіксовано 200 126 підтверджених випадків зараження коронавірусом, із них 7 989 – завершилися летально. Одужало вже понад 82 тисячі людей. Зокрема у Франції затверджено 9 134 випадки зараження коронавірусом, з яких 602 одужало, та 264 смертельних випадки.

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Все по темі:

Париж, Франция, Louis Vuitton, Christian Dior, Гели, Антисептики, Лікарні.
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