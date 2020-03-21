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Чому рукостискання при зверненні та вітанні є небезпечним

Чому рукостискання при зверненні та вітанні є небезпечним
01:36 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:Через спалах коронавірусу у світі медики вкотре нагадують про важливість ретельно стежити за чистотою рук.

Рукостискання передає різні збудники хвороб й таким чином впливає на їхнє поширення. Про це заявила ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун.

Окрім коронавірусу, після рукостискання можна захворіти на грип, кишкові інфекції, гепатит А, паразитів і безліч інших хвороб.

"Так влаштований світ — ми не можемо стерилізувати всі поверхні навколо. Тож, коли ми торкаємося чогось чи когось, збудники хвороб неодмінно потрапляють на наші руки. А потім, якщо ви випадково торкнетеся очей або рота, вони потраплять у ваш організм та можуть спровокувати хворобу", – пояснила Супрун.

Як безпечно вітатися з іншими людьми?

Кулак об кулак

У 2009 році, під час поширення грипу H1N1, декан медицини канадського університету Калгарі, запропонував замінити рукостискання на більш безпечне вітання – кулак об кулак. Це зменшує кількість передачі патогенів.

Раніше британські дослідники порівняли, скільки бактерій можуть передавати різні способи контактних вітань: рукостискання , "дай п’ять" та кулаки.

Рукостискання виявилося найбільшим розповсюдником патогенів. Чим міцніше та довше тисли руку, тим більше їх передавалося. Вітання "п’ятіркою" посіло друге місце по безпечності. Найменш небезпечним способом вітання в дослідженні став кулак – ним передалося майже в 10 разів менше бактерій.

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"Але навіщо взагалі наражати себе та інших на небезпеку, якщо можна обійтися взагалі без доторків долонями... І ніхто не скасовував можливість просто підняти долоню вгору та привітно посміхнутися... Сподіваюся, що від вітальних поцілунків в щічку вже не треба окремо застерігати. Залиште цей привілей лише для найближчих", – додала Супрун.

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Все по темі:

Ульяна Супрун, Рукостискання, Шкода від рукостискання, Властивості рукостискання.
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