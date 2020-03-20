Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
Війна на Донбасі:﻿ від початку року загинув 41 український військовослужбовець
Війна на Донбасі:﻿ від початку року загинув 41 український військовослужбовець
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
Усик зібрався в кіно
Усик зібрався в кіно
Що почитати на карантині?
Що почитати на карантині?

Базовий інвентар, який вам потрібен для тренування вдома

Базовий інвентар, який вам потрібен для тренування вдома
17:26 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:У період карантину популярним став спорт вдома, тому ти підготували найпоширеніший спортивний інвентар для тренувань в домашніх умовах.

Можна потренуватися вранці і тим самим, підняти собі настрій і поліпшити мозкову діяльність. Або ж приділити собі увагу ввечері та розслабитися після напруженого дня.

Навіть якщо ви новачок і не знаєте які вправи вам потрібні, то на допомогу завжди прийдуть відео тренування, яких зараз безліч в інтернеті. Їх така величезна кількість, що ви неодмінно знайдете для себе відповідний варіант.

Але, щоб тренування проходили максимально ефективно, вам, звичайно ж, знадобиться спеціальний інвентар.

Килимок для йоги та фітнесу

Одним з найбільш необхідних для тренувань будинку є килимок для йоги та фітнесу. На ньому зручно і комфортно виконувати вправи на підлозі, він зменшує силу удару під час стрибків, пом'якшує навантаження на хребет під час вправ лежачи на спині, виключає ковзання рук і ніг, а також зберігає тепло вашого тіла, якщо ви займаєтеся на холодній підлозі.

Зайшовши в будь-який магазин, ви побачите, що вибір килимків неймовірно великий. Вони бувають різного кольору, розміру, але головне, щоб килимок був виготовлений з міцного, зносостійкого, нековзного і приємного на дотик матеріалу.

Турнік

Один з найпоширенішого інвентарю серед тих, хто займається в домашніх умовах. Для нього можна знайти місце в будь-якій квартирі або будинку, тому, що він не займає багато місця і нікому не заважає. Турнік допоможе зміцнити м'язи спини, грудей, плечей, рук і м'язовий корсет, а це значить зменшаться болі в спині та поліпшиться постава.

Шведська стінка

Шведська стінка є унікальним комплексом для розвитку і підтримки фізичної форми. На ній можуть виконувати вправи всі члени сім'ї, адже з її допомогою зміцнюється опорно-руховий апарат і всі групи м'язів, поліпшується постава і форми тіла, а також підвищується тонус організму та зміцнюється імунітет.

Це основний домашній спортивний інвентар, яким зможе скористатися і дитина, і дорослий.

Коли визначитеся, які тренування вам найбільше подобаються і підходять, зможете придбати фітнес-гумки, гантелі, степ-платформи, а якщо дозволяє місце то і спортивні тренажери.

Як правильно поєднувати їжу та спорт

Ви ще сумніваєтеся в ефективності тренувань в домашніх умовах? Ми думаємо, що ні! Тож, не втрачайте часу і починайте свої заняття спортом вже сьогодні. Тільки від нас самих залежить наше здоров'я, краса і настрій, а якісний інвентар зробить ваші тренування комфортними, приємними та результативними.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Тренування, Тренування вдома, Спорт на карантині, Домашній спорт.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 "Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
03 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
04 Як йога та медитація впливає на мозок
05 Коронавірус покорив Ігри нескорених
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу
У Житомирі під час карантину медикам забезпечать безкоштовний проїзд на роботу
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Погода в Україні: насувається різке похолодання
Дотримйтеся простих правил миття рук
Дотримйтеся простих правил миття рук
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся