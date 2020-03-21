Сніданки на карантині: складаємо раціон

Новини шоу бізнесу:Надмірні перекуси стали проблемою для багатьох, хто почав працювати з дому під час карантину.

Часто нам хочеться похрумтіти перед комп'ютером не лише через голод, а й емоційні потреби.

В результаті, переїдання може стати справжньою проблемою для людини, яка працює у віддаленому режим.

Але трапляються і протилежні випадки, коли через надмірну активність, люди просто забувають про їжу.

Запорука успіху в цій справі – організація режиму харчування та правильний вибір продуктів.

Як правильно харчуватися, працюючи з дому

1. Дотримуйтеся графіку

Побудуйте для себе графік, як у звичайний робочий день – з обідом та кількома невеликими перервами.

Краще відмовитися від нерегулярних перекусів, які можуть бути шкідливими для шлунку та відволікати від роботи.

Найважливіший прийом їж – це сніданок, він повинен бути максимально ситним.

2. Їжте подалі від робочого місця

Може здатися, що пообідавши за робочим місцем, зможете швидше закінчити робочі справи.

Але така схема рідко спрацьовує!

Справ завжди буває вдосталь, а от без коротких перерв продуктивність буде лише знижуватися.

Саме тому, краще обідати не у робочій зоні, та обмежити використання гаджетів у цей час.

3. Контролюйте кількість кофеїну

Кава – постійний супутник тих, хто мріє залишатися активним протягом дня.

Але кофеїн не завжди працює так, як нам потрібно.

Найкращий час для чашки кави – 9-11 година ранку.

Тоді кофеїн не перериває природний цикл сну, викликаючи викид адреналіну.

Крім того, варто взяти до уваги, що звичайна вода також може привести організм у тонус.

До того ж, пиття води пригнічує голод.

4. Підготуйте здорові перекуси

Найперше, потрібно визначитися – ви голодні, чи відчуваєте негативні емоції, які провокують з'їсти щось смачненьке і калорійне.

Якщо справа в голоді, овочі, фрукти, горіхи, смузі – чудова альтернатива для перекусу.

5. Ведіть щоденник харчування

Це рекомендація на перш пори.

Щоб сформувати комфортний графік харчування, потрібно вивчити особливості свого організму.

Щоденник допоможе зрозуміти, в який період дня ви найбільш енергійні.

Відповідно, зможете відкоригувати свій раціон.

Як сформувати раціон під час карантину

Дієтолог Каріна Статіс поділилася списком корисних продуктів, які необхідно закупити на період двотижневого карантину.

"Якщо ви складете план, то будете насолоджуватися великим різноманіттям страв з високим вмістом потрібних речовин, які допоможуть почувати себе комфортно і піклуватися про здорове самопочуття", – зазначила дієтолог.

Це одні з найдоступніших інгредієнтів, які можна додати до будь-якої страви.

Кожен з них достатньо бюджетний і може довго зберігатися.

Крім того, це вуглеводи, сповнені клітковини, які можуть створити ситну страву разом із порцією білка та овочів.

Обов'язково до списку покупок потрібно додати гречку та кіноа, як універсальне джерело білка.

Придбайте побільше бобових

Бобові також можуть стати компонентами ситної вечері.

Мова йде про нут, квасолю, сочевицю, горох та інші подібні компоненти.

Вони забезпечують організм білком, складними вуглеводами, вітамінами і мінералами, які допоможуть почуватися енергійно протягом дня.

Ці продукти також знижують артеріальний тиск та рівень холестерину.

Цибуля та часник – це два здорові продукти, які варто включити до вашого 14-денного раціону.

Їх можна додавати до різних страв.

Цибуля може залишатися свіжою протягом місяця, а часник – більше трьох місяців.

На два тижні вам вистачить сім головок часнику та вісім коричневих і червоних цибулин.

Не забудьте про сушені трави та спеції

Під час покупок не забувайте про трави та спецій, щоб зробити щоденне харчування більш цікавим та смачним.

Можна придбати орегано, базилік, петрушку та розмарин.

Спеція орегано відома як сильний антисептик, він ідеально підходить до рибних та італійських страв.

До суміші спецій можна також додати перцю із засушених стручків чилі.

Він допомагає організму виробити соляну кислоту, яка також покращує травлення та засвоєння білка.

Придбайте консерви та яйця

Хоча свіжий продукт більш корисний для організму, консерви можуть зекономити час для приготування та довше зберігатися.

Корисно мати рибні консерви, включаючи тунець, сардини та анчоуси.

Також на час карантину варто запастися яйцями, оскільки вони є чудовим джерелом білка з малою кількістю калорій.