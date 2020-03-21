Скачать
Субота, 21.03.2020
В Італії від коронавірусу померла третя українка
В Італії від коронавірусу померла третя українка
На Дніпропетровщині попри коронавірус запрацювали КПП
На Дніпропетровщині попри коронавірус запрацювали КПП
УЄФА знову переносить закінчення сезону
УЄФА знову переносить закінчення сезону
21 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
21 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Сніданки на карантині: складаємо раціон

Сніданки на карантині: складаємо раціон
07:51 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Надмірні перекуси стали проблемою для багатьох, хто почав працювати з дому під час карантину.

Часто нам хочеться похрумтіти перед комп'ютером не лише через голод, а й емоційні потреби.

В результаті, переїдання може стати справжньою проблемою для людини, яка працює у віддаленому режим.

Але трапляються і протилежні випадки, коли через надмірну активність, люди просто забувають про їжу.

Запорука успіху в цій справі – організація режиму харчування та правильний вибір продуктів.

Як правильно харчуватися, працюючи з дому

1. Дотримуйтеся графіку

Побудуйте для себе графік, як у звичайний робочий день – з обідом та кількома невеликими перервами.

Краще відмовитися від нерегулярних перекусів, які можуть бути шкідливими для шлунку та відволікати від роботи.

Найважливіший прийом їж – це сніданок, він повинен бути максимально ситним.

2. Їжте подалі від робочого місця

Може здатися, що пообідавши за робочим місцем, зможете швидше закінчити робочі справи.

Але така схема рідко спрацьовує!

Справ завжди буває вдосталь, а от без коротких перерв продуктивність буде лише знижуватися.

Саме тому, краще обідати не у робочій зоні, та обмежити використання гаджетів у цей час.

3. Контролюйте кількість кофеїну

Кава – постійний супутник тих, хто мріє залишатися активним протягом дня.

Але кофеїн не завжди працює так, як нам потрібно.

Найкращий час для чашки кави – 9-11 година ранку.

Тоді кофеїн не перериває природний цикл сну, викликаючи викид адреналіну.

Крім того, варто взяти до уваги, що звичайна вода також може привести організм у тонус.

До того ж, пиття води пригнічує голод.

4. Підготуйте здорові перекуси

Найперше, потрібно визначитися – ви голодні, чи відчуваєте негативні емоції, які провокують з'їсти щось смачненьке і калорійне.

Якщо справа в голоді, овочі, фрукти, горіхи, смузі – чудова альтернатива для перекусу.

5. Ведіть щоденник харчування

Це рекомендація на перш пори.

Щоб сформувати комфортний графік харчування, потрібно вивчити особливості свого організму.

Щоденник допоможе зрозуміти, в який період дня ви найбільш енергійні.

Відповідно, зможете відкоригувати свій раціон.

Як сформувати раціон під час карантину

Дієтолог Каріна Статіс поділилася списком корисних продуктів, які необхідно закупити на період двотижневого карантину.

"Якщо ви складете план, то будете насолоджуватися великим різноманіттям страв з високим вмістом потрібних речовин, які допоможуть почувати себе комфортно і піклуватися про здорове самопочуття", – зазначила дієтолог.

Це одні з найдоступніших інгредієнтів, які можна додати до будь-якої страви.

Кожен з них достатньо бюджетний і може довго зберігатися.

Крім того, це вуглеводи, сповнені клітковини, які можуть створити ситну страву разом із порцією білка та овочів.

Обов'язково до списку покупок потрібно додати гречку та кіноа, як універсальне джерело білка.

Придбайте побільше бобових

Бобові також можуть стати компонентами ситної вечері.

Мова йде про нут, квасолю, сочевицю, горох та інші подібні компоненти.

Вони забезпечують організм білком, складними вуглеводами, вітамінами і мінералами, які допоможуть почуватися енергійно протягом дня.

Ці продукти також знижують артеріальний тиск та рівень холестерину.

Цибуля та часник – це два здорові продукти, які варто включити до вашого 14-денного раціону.

Їх можна додавати до різних страв.

Цибуля може залишатися свіжою протягом місяця, а часник – більше трьох місяців.

На два тижні вам вистачить сім головок часнику та вісім коричневих і червоних цибулин.

Не забудьте про сушені трави та спеції

Під час покупок не забувайте про трави та спецій, щоб зробити щоденне харчування більш цікавим та смачним.

Можна придбати орегано, базилік, петрушку та розмарин.

Спеція орегано відома як сильний антисептик, він ідеально підходить до рибних та італійських страв.

До суміші спецій можна також додати перцю із засушених стручків чилі.

Базовий інвентар, який вам потрібен для тренування вдома

Він допомагає організму виробити соляну кислоту, яка також покращує травлення та засвоєння білка.

Придбайте консерви та яйця

Хоча свіжий продукт більш корисний для організму, консерви можуть зекономити час для приготування та довше зберігатися.

Корисно мати рибні консерви, включаючи тунець, сардини та анчоуси.

Також на час карантину варто запастися яйцями, оскільки вони є чудовим джерелом білка з малою кількістю калорій.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Рацион, Продукті, Їжа, Харчування, Сніданки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Можете попрощатися з футболом у 2020 році
02 Поради, як не набрати зайву вагу на карантині
03 ПТП випустив кліп про карантин
04 Через коронавірус статую до Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро дещо додали
05 Євро-2020 не замінить назву
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд виділив майже 40 мільйонів на подолання коронавірусу та евакуацію українців
Уряд виділив майже 40 мільйонів на подолання коронавірусу та евакуацію українців
Коронавірус в Італії: за добу померли 627 людей
Коронавірус в Італії: за добу померли 627 людей
На Донбасі окупанти дев'ять разів порушили &quot;тишу&quot;
На Донбасі окупанти дев'ять разів порушили "тишу"
Від коронавірусу у Італії померло понад 4 тисячі жителів
Від коронавірусу у Італії померло понад 4 тисячі жителів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся