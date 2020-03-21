Чи правда, що під впливом алкоголю люди здаються красивішими

Новини шоу бізнесу:Алкоголь може впливати на нашу свідомість, також досить поширене твердження, що коли людина випиває алкоголь, то інакше сприймає зовнішність людей.

Вчені провели експеримент, аби визначити чи дійсно алкоголь впливає на наше сприйняття та свідомість таким чином.

Суть дослідження

Вчені залучили до експерименту 120 людей. Учасники повинні були дивитися на екран і розпізнавати правильні й перевернуті букви Т.

Згодом, як візуальні перешкоди, на екрані з'являлися обличчя. Вчені помітили, коли обличчя були красивими, учасники відволікалися на них. Учасники, які були тверезими відволікалися лише на красиві обличчя.

А ось учасники, які випили алкоголь, звертали увагу як на красиві, так і менш красиві обличчя. Відтак, вчені зробити висновок, що під впливом алкоголю люди дійсно здаються привабливішими.

"Більшість людей чули про цей ефект, і наші дослідження підтверджують ряд доказів, які свідчать про те, що в цій анекдотичній мудрості є правда", — резюмував професор Дерек Хейм з Університету Едж Хілл.