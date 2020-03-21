Як вдома зробити антибактеріальний засіб

Новини шоу бізнесу:Антисептик для рук своїми руками.

Хвороби можуть бути різними: від простого ГРЗ до сильного отруєння. Враховуючи, що бактерії й віруси процвітають в місцях загального користування, тобто там, де є великі скупчення людей, ми ніяк не можемо захистити себе від їх атаки. А тому, що люди мають потребу в спілкуванні й зв'язках один з одним, то постійно ризикуємо потрапити під вплив мікроскопічних шкідників.

Як приготувати антисептик для рук своїми руками?

Що таке антисептик для рук?

По суті це якась рідина з певним складом, який знезаражує шкіру рук, вбиває бактерії й віруси. Абсолютно всі медичні працівники зобов'язані їм користуватися у зв'язку зі специфікою роботи.

Ще одна перевага антисептиків для рук це те, що на відміну від йоду й зеленки, які є по суті тим же самим, не залишають слід на шкірі, тобто не забруднюють її.

Антисептик для рук своїми руками

Існує кілька варіантів рецептів приготування цього засобу. Але, однак, у нього повинні входити потужні компоненти, що володіють антибактеріальними та противірусними властивостями. Саме внаслідок них, антисептик набуває властивості знищувати бактерії та знезаражувати поверхню рук.

З іншого боку, інгредієнти не повинні агресивно впливати на епідерміс. Бажано отриманий засіб протестувати, для цього нанесіть засіб ватним тампоном на область згину ліктя і через 24 години відмітьте результат. Якщо ви не відмітите ніяких дратівливих реакцій, то сміливо можете застосовувати його далі.

Рецепт 1

Для приготування цього засобу візьміть не чистий спирт, а спиртову настоянку, наприклад календули. Налийте її в чашку розведіть з чистою водою в пропорції 1:1 (50/50 мл). Для зволоження шкіри додайте 1 чайну ложку гелю алое віра. Він трохи пом'якшить дію спирту, який має властивості підсушувати. Далі додайте 1 чайну ложку гліцерину і 5 крапель ефірної олії лимона. Все добре перемішайте і вилийте в баночку з розпилювачем.

Рецепт 2

За основу можна взяти відвар трав, наприклад, тієї ж календули або ромашки в кількості 100 мл. До нього додайте 50 мл гелю алое віра. Все добре перемішайте, бактерицидним інгредієнтом в даному рецепті буде виступати масло чайного дерева, його потрібно 5 крапель. Для аромату і додаткового захисту від мікробів і бактерій додайте ще 5 крапель ефірної олії лаванди. Для догляду за руками для зволожувального ефекту не завадить додати 5 крапель рідкого вітаміну E. Перелийте суміш в баночку і струсіть.

Рецепт 3

У мисці змішайте наступні компоненти: 100 мл чистої дистильованої води, 5 мл рідкої кокосової олії, 5 крапель ефірної олії кориці й гвоздики, 20 мл спиртової настоянки або спирту. Розчин добре перемішайте і вилийте в розпилювач. Якщо у вас під рукою не виявиться кокосової олії, то можна її замінити персиковою, мигдальною чи навіть оливковою.

Безсумнівно, антисептики є дуже корисними засобами для профілактики захворювань. Але, однак, захоплюватися ними не варто. Використовуйте їх у випадках, коли немає можливості помити руки простим милом. До чого така категоричність? А все дуже просто. Крім шкідливих бактерій, при дуже частому застосуванні вони здатні знищувати й ті різновиди бактерій, які, навпаки, захищають нас. До того ж стерильне середовище не принесе користь, особливо це стосується дітей.