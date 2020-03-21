Топ-5 легких рецептів страв для готування на карантині

Новини шоу бізнесу:Ми підготувал для вас добірку простих і водночас смачних та корисних страв, приготування яких не займе багато часу.

Питанням про те, чим побалувати себе або порадувати близьких, задається кожен, а тим більше на карантині. Щоб полегшити завдання, УНІАН зібрав п'ять рецептів страв, які будуть прекрасним доповненням до щоденного меню.

Грибний суп-пюре

Для приготування такого супу знадобиться:

300 г печериць;

1 середній кабачок.

Процес приготування:

Нарізаємо гриби і чищений кабачок, відварюємо, поки вони не стануть м'якими.

Потім по трохи перекладаємо вміст каструлі в чашу блендера і подрібнюємо в пюре. Густоту можна регулювати бульйоном, в якому варилися гриби і кабачок.

Суп з копченостями і сочевицею

Для приготування такого супу знадобиться:

200 г копченої (курка, грудинка, реберця);

200 г сочевиці;

½ моркви;

½ цибулини;

1 ложка олії.

Процес приготування:

У каструлю покласти сочевицю і нарізані копченості (якщо використовуєте ребра, відокремте м'якуш від кісток), заливаємо водою, ставимо на вогонь.

Нарізаємо цибулю і обсмажуємо її на сковороді. Після того як вона зарум'яниться, додаємо до неї натерту моркву і продовжуємо обсмажувати. Коли сочевиця буде готова, додаємо в каструлю вміст сковороди і кип'ятимо ще пару хвилин.

Куряче філе з ананасом і броколі

Для приготування цієї страви знадобиться:

2 філе курячої грудинки;

3 колечка консервованого ананаса;

400 г броколі;

2 столові ложки оливкової олії.

Процес приготування:

Невеликі шматочки курки обсмажуємо на змащеній маслом сковороді до золотистої скоринки, додаємо нарізані кубиками ананаси і суцвіття броколі.

Постійно помішуємо страву до готовності.

Салат з тунця

Для приготування цього салату знадобиться:

1 банка консервованого тунця;

1 банка консервованої квасолі;

2 великих солоних огірка;

1 великий свіжий огірок;

половина цибулини;

1 столова ложка оцту;

2 столові ложки рослинної олії.

Процес приготування:

Нарізаємо півкільцями цибулю, після чого ошпарюємо його окропом і заливаємо розведеним оцтом. Залишаємо на кілька хвилин. Тим часом ріжемо огірки і зливаємо рідину з квасолі. Подрібнюємо тунець і змішуємо всі інгредієнти.Після цього додаємо масло, перчимо і салат готовий.

Для приготування цього десерту знадобиться:

3 яйця;

3 столові ложки борошна;

3 столові ложки цукру;

150 г варення.

Процес приготування:

Змішуємо в мисці яйця, борошно і цукор, виливаємо суміш на застелений пергаментом деко і розрівнюємо ложкою. Випікаємо корж при 200 °C близько 15 хвилин. Рулет повинен пропектися, але зберегти еластичність.

Коли тісто приготується, беремо бісквіт прямо з папером і скачуємо в рулет. Видаляємо папір і даємо тісту охолонути. Після цього розгортаємо бісквіт, змащуємо варенням і завертаємо знову.