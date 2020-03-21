Топ-5 легких рецептів страв для готування на карантині

Питанням про те, чим побалувати себе або порадувати близьких, задається кожен, а тим більше на карантині. Щоб полегшити завдання, УНІАН зібрав п'ять рецептів страв, які будуть прекрасним доповненням до щоденного меню.
Грибний суп-пюре
Для приготування такого супу знадобиться:
Процес приготування:
Нарізаємо гриби і чищений кабачок, відварюємо, поки вони не стануть м'якими.
Потім по трохи перекладаємо вміст каструлі в чашу блендера і подрібнюємо в пюре. Густоту можна регулювати бульйоном, в якому варилися гриби і кабачок.
Суп з копченостями і сочевицею
Для приготування такого супу знадобиться:
Процес приготування:
У каструлю покласти сочевицю і нарізані копченості (якщо використовуєте ребра, відокремте м'якуш від кісток), заливаємо водою, ставимо на вогонь.
Нарізаємо цибулю і обсмажуємо її на сковороді. Після того як вона зарум'яниться, додаємо до неї натерту моркву і продовжуємо обсмажувати. Коли сочевиця буде готова, додаємо в каструлю вміст сковороди і кип'ятимо ще пару хвилин.
Куряче філе з ананасом і броколі
Для приготування цієї страви знадобиться:
Процес приготування:
Невеликі шматочки курки обсмажуємо на змащеній маслом сковороді до золотистої скоринки, додаємо нарізані кубиками ананаси і суцвіття броколі.
Постійно помішуємо страву до готовності.
Салат з тунця
Для приготування цього салату знадобиться:
Процес приготування:
Нарізаємо півкільцями цибулю, після чого ошпарюємо його окропом і заливаємо розведеним оцтом. Залишаємо на кілька хвилин. Тим часом ріжемо огірки і зливаємо рідину з квасолі. Подрібнюємо тунець і змішуємо всі інгредієнти.Після цього додаємо масло, перчимо і салат готовий.
Для приготування цього десерту знадобиться:
Процес приготування:
Змішуємо в мисці яйця, борошно і цукор, виливаємо суміш на застелений пергаментом деко і розрівнюємо ложкою. Випікаємо корж при 200 °C близько 15 хвилин. Рулет повинен пропектися, але зберегти еластичність.
Коли тісто приготується, беремо бісквіт прямо з папером і скачуємо в рулет. Видаляємо папір і даємо тісту охолонути. Після цього розгортаємо бісквіт, змащуємо варенням і завертаємо знову.