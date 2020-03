Канадський пивний завод буде виробляти антисептики

Так корпорація підтримує боротьбу з коронавірусом.

Усього 5 заводів компанії у 4 провінціях перейдуть на виробництво дезінфекторів. Про це сама компанія повідомила у пресрелізі.

Першу партію – 50 тисяч дезінфекторів – компанія хоче передати благодійним організаціям, медикам та ресторанам, які доставляють їжу.

At Labatt, we care about the health and safety of our communities. That’s why we’re mobilizing our breweries to produce and distribute 50,000 bottles of hand sanitizer to support @foodbankscanada, front line workers and partners in the restaurant and bar industry. #COVID19 pic.twitter.com/9BxRbQKIMg

