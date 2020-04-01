Віктор Ляшко: "Найбільше летальних випадків при COVID-19 у хворих з діабетом"

Новини шоу бізнесу:В Україні не в усіх 17 летальних випадках смерть настала через коронавірус, в окремих випадках смерть наступає з інших причин.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Якщо говорити про летальні випадки, то потрібно наголосити, що в статистику летальних випадків коронавірусної хвороби потрапляють усі випадки, в яких ми діагностували коронавірусну хворобу. Це не значить, що в усіх 17 випадках коронавірусна хвороба призвела до летального наслідку, оскільки проводячи аналіз і розглядаючи кожен конкретний випадок, ми відслідковуємо, що смерть відбувається з інших причин… Найбільше кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих з цукровим діабетом", - зазначив він.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на COVID-19 хворіють переважно жінки.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - з летальними наслідками.