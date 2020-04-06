Який ефект від саморобних масок?

Новини шоу бізнесу:Наскільки ефективною буде така пов'язка, якщо зробити її в домашніх умовах?

Американські вчені провели дослідження, яке показало, що саморобні маски, попри знижену ефективність у порівнянні з медичними, все одно допомагають знизити ризик зараження коронавірусом, інформує Ukr.Media.

"Закрийте обличчя досить ретельно від рота до носа, щоб запобігти потраплянню в нього великих крапель, що виділяються при кашлі. Якщо немає під рукою медичної маски, то можна зробити пов'язку власноруч, головне — звертайте увагу на чистоту масок", — пишуть дослідники.

Дослідження показали, що носіння маски може знизити ризик розвитку респіраторної інфекції, у тому числі коронавірусу. Проте слід зауважити, що носіння маски як спосіб убезпечити себе від інфекції доцільне в закритих приміщеннях, громадському транспорті, а також медичних установах.

Якщо ви носите маску під час прогулянки, коли поруч з вами нікого немає, то ви в будь-якому випадку не зможете заразитися коронавірусом, пишуть вчені.

Якщо у вас немає медичної маски або респіратора, то ви можете використовувати хустку або навіть шарф, перебуваючи в магазині або аптеці. Але вчені нагадують про необхідність дотримання гігієни. Як правило, медичні маски розраховані на 30-40 хвилин використання, після чого їх утилізують.

Шарф або хустку викидати не потрібно, бо їх можна випрати при високих температурах. Якщо ви вирішили зшити собі тканинні маски, то медики пропонують вибирати товсті тканини, оскільки вони здатні забезпечити додатковий захист.

Наприклад, для виготовлення тканинної маски відмінно підійде бавовна або повсть. Але не забувайте, що такі маски особливо потребують дезінфекції, тому не забувайте їх часто міняти й прати.

"Ми як і раніше вважаємо, що маски в першу чергу призначені для медичних працівників і для тих, хто хворий, щоб допомогти запобігти поширенню інфекції. Однак ми радимо носити маску і звичайним здоровим людям, якщо вони вимушено перебувають в тісному контакті з іншими людьми, які можуть бути інфіковані", — підсумували вчені.