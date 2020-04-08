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Який український антисептик найдієвіший у боротьбі проти коронавірусу

Який український антисептик найдієвіший у боротьбі проти коронавірусу
14:46 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Антисептики стали предметом першої необхідності серед українців на тлі поширення коронавірусу.

При цьому одним з найпопулярніших в Україні антисептиків є хлоргексидин. Саме цей засіб колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун запропонувала використовувати в якості антисептика. Однак деякі українські ЗМІ повідомляють, що хлоргексидин не має доведеного ефекту і навіть може бути небезпечним.

Слід зазначити, що доступна в аптеках форма випуску – розчин для зовнішнього застосування 0,05%. У гінекології використовується розчин 0,2%. Рани і опіки обробляють розчином 0,5%. Приміщення, обладнання, операційне поле і руки хірурга перед операцією обробляються розчином 1%.

Наукових даних про те, що хлогексидин є ефективним засобом в боротьбі з COVID-19, не існує. ВООЗ і Центр контролю захворюваності США для профілактики коронавірусної інфекції хлоргексидин не рекомендували. А італійські, американські і бельгійські вчені нещодавно повідомили, що хлогексидин не належить до дезінфекторів, активних проти SARS-CoV-2.

Місця в супермаркетах, де збирається найбільше шкідливих мікроорганізмів

Єдиною країною світу, де хлоргексидин використовують не тільки для профілактики, але й для лікування коронавірусу, є Росія. Зокрема, в РФ хворих на COVID-19 змушують полоскати цим засобом горло.

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Вирус, Пандемия, Антисептик, Мікроби, Хлоргексидин.
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