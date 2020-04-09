Українці на 89% частіше одягають маски

Даними досліджень на своїй сторінці у Facebook поділився виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Віктор Андрусів, передає УНН.
"Нещодавно вели дискусію щодо сильної руки і тому подібне. Я давно намагаюсь пояснити всім, що сила нашої країни в суспільстві. Влада в суспільстві, а не у кабінетах. Ось чудовий приклад, який вчергове це демонструє", - написав Андрусів.
За його словами, в Україні такий стан справ:
1) навколо лютує епідемія;
2) уряд неукомплектований;
3) за 3 тижні змінюють двох ключових міністрів - фінансів та МОЗ;
4) тестів майже немає, масок бракує;
5) антикризовий пакет законодавства не прийнятий;
6) карантин тримається виключно на добровільності;
7) економіка летить у прірву.
"Але на цьому тлі ситуація з вірусом у нас далеко не така, як в Італії чи Іспанії. Чому? Суспільство поставилось до цього, як до реальної загрози і самостійно захищається", - написав Андрусів.
Так, відповідно до опублікованих даних дослідження:
▪️ 89% українців використовують маски або распіратори;
▪️ 50% - користуються дезінфекторами;
▪️ 35% - використовують рукавички;
▪️ 8% людей нічого не використовують.
Зазначається, що це вже була друга хвиля опитування, і порівняно з першою, зросла кількість населення, яка користується засобами індивідуального захисту.
Станом на 9 годину 9 квітня, в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 - летальні. При цьому 45 людей - одужали від коронавірусної хвороби.