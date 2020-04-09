Українці на 89% частіше одягають маски

Новини шоу бізнесу:Українське суспільство серйозно підійшло до епідемії коронавірусу і 89% українців використовують маски та распіратори.

Даними досліджень на своїй сторінці у Facebook поділився виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Віктор Андрусів, передає УНН.

"Нещодавно вели дискусію щодо сильної руки і тому подібне. Я давно намагаюсь пояснити всім, що сила нашої країни в суспільстві. Влада в суспільстві, а не у кабінетах. Ось чудовий приклад, який вчергове це демонструє", - написав Андрусів.

За його словами, в Україні такий стан справ:

1) навколо лютує епідемія;

2) уряд неукомплектований;

3) за 3 тижні змінюють двох ключових міністрів - фінансів та МОЗ;

4) тестів майже немає, масок бракує;

5) антикризовий пакет законодавства не прийнятий;

6) карантин тримається виключно на добровільності;

7) економіка летить у прірву.

"Але на цьому тлі ситуація з вірусом у нас далеко не така, як в Італії чи Іспанії. Чому? Суспільство поставилось до цього, як до реальної загрози і самостійно захищається", - написав Андрусів.

Так, відповідно до опублікованих даних дослідження:

▪️ 89% українців використовують маски або распіратори;

▪️ 50% - користуються дезінфекторами;

▪️ 35% - використовують рукавички;

▪️ 8% людей нічого не використовують.

Зазначається, що це вже була друга хвиля опитування, і порівняно з першою, зросла кількість населення, яка користується засобами індивідуального захисту.

Станом на 9 годину 9 квітня, в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 - летальні. При цьому 45 людей - одужали від коронавірусної хвороби.