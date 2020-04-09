Які продукти потрбіно їсти щодня для покразення здоров'я

Новини шоу бізнесу:У ягодах ховається цінна клітковина, яка корисна для мікрофлори кишечника.

Тереза Фунг, експерт з харчування з Гарвардського університету, назвала продукти, які мають найбільшу поживну цінність для людини. Дієтолог рекомендує включати їх в свій раціон щодня.

Чорниця вважається суперпродуктом, оскільки багата антиоксидантами і вітамінами А і С. Крім того, в оболонці ховається цінна клітковина, яка корисна для мікрофлори кишечника.

Горіхи містять досить багато калорій. При цьому мигдаль, фундук і кешью виступають не тільки відмінними джерелами рослинного білка, вони також повні корисних для здоров'я жирних кислот і вітаміну Е.

Йогурт з низьким вмістом калорій стане відмінною основою для мюслів і смузі, а ще він ідеально підходить в якості закуски. У продукті високий рівень кальцію, він також багатий молочнокислими бактеріями, які корисні для кишечника. Оскільки багато фруктових йогуртів з супермаркету містять доданий цукор, найкраще використовувати домашній продукт.

Крім того, дієтолог рекомендує включити в повсякденне меню жирну рибу, куди відносяться лосось, сьомга, скумбрія і т. д. Користь організму принесуть вівсяні пластівці, зелені овочі і кіноа.