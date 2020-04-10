Яка користь від молока перед сном

Новини шоу бізнесу:Молоко містить величезну кількість корисних речовин.

Індійські фахівці представили увазі 7 переваг вживання молока перед сном. Одним з них є зниження ймовірності діареї у вагітних жінок.

Молоко містить величезну кількість корисних речовин, серед яких кальцій, магній, калій, натрій, фосфор, хлор і сірка, а також солі - фосфати, цитрати і хлориди, які забезпечують сольову рівновагу, тобто певне співвідношення між іонами кальцію і аніонами фосфорної і лимонної кислот, пояснюють експерти. Що стосується певної користі від живильної рідини, особливо при випивання перед сном, то до неї відносяться: очищення шлунку від бактерій і поліпшення здоров'я кишковика.

Людям, що страждають надлишковим газоутворенням, також варто пити його перед сном. Представницям прекрасної статі, які перебувають у цікавому положенні, не буде зайвим побалувати себе молоком, тим самим вони зможуть знизити ризик діареї. Не менш важлива користь для вагітних жінок - достатнє зволоження організму, так як зневоднення негативно позначається на здоров'я плоду. При цьому кальцій, що в ньому міститься, сприяє зміцненню кісток малюка.

Серед переваг вживання молока перед сном і зміцнення імунної системи. Дана живильна рідина нормалізує кров'яний тиск, хоча її не відносять до способів лікування відповідних проблем. Серед не менш важливих достоїнств: зміцнення серцевого м'язу, поліпшення еластичності судин, благотворний вплив на рівень холестерину, рішення проблем з травною системою.