Який вплив має спека на коронавірус

Новини шоу бізнесу:Коронавірус, як і всі віруси, має свої слабкі місця. І тому за певних умов його можна знищити.

Приклад тому – використання антисептиків, що, як відомо, можуть знезаражувати поверхні від носія COVID-19. Крім того, у пресі активно поширюються чутки, що вплив коронавірус має ослабнути з приходом літа – начебто збудник гине при високих температурах повітря.

Раціональне зерно в таких міркуваннях є. Адже всі ГРВІ, а коронавірус належить саме до такої групи, з настанням теплої пори року послаблюються. Отже, різко зменшується статистика захворювань.

Звичайно, медики і вчені всього світу не сидять на місці. З тих пір, як з’явилася ця зараза, вчені проводять активні експерименти з вірусом, вивчаючи його повадки і активно шукаючи ахіллесову п’яту COVID-19.

Зокрема, дослідники вивчали вплив ультрафіолетових променів на цей вірус. Адже з настанням весни кількість ультрафіолету різко зростає. Вчені припустили, що висока соляризація, пов’язана з підвищеним надходженням ультрафіолету, здатні зупинити коронавірус.

Досліди проводили від початку січня до початку березня в 224 зонах Китаю, де на той час вже був поширений коронавірус. Отже вчені отримали однозначну відповідь на це питання: на жаль, ультрафіолет не вбиває коронавірус, і висока температура повітря ніяк не завадить його поширенню.

Непрямим підтвердженням цього висновку може бути і поширення COVID-19 серед жителів спекотних регіонів земної кулі. Там статистика захворювань не менше, ніж в холодних регіонах.

Але весна все-таки дає нам невелику надію. Потік сонячного ультрафіолету сприяє збільшенню вмісту вітаміну D в людському організмі, який зміцнює нашу імунну систему. Таким чином, це, звичайно, не убереже нас від вірусу, але дозволяти нашому організму ефективно їй протидіяти.