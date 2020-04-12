Не знаєш куди подіти гречку, яку зкупив у магазині: рецепт для схуднення

Новини шоу бізнесу:Щоб завжди підтримувати себе у формі, варто періодично очищати організм.

Щоб завжди підтримувати себе у формі, варто періодично очищати організм. Наприклад, за допомогою смачного та корисного гречаного напою для схуднення. Готується цей дієвий коктейль з гречаного борошна, оскільки воно володіє низкою цілющих властивостей.

Такий коктейль очищає судини і знижує рівень цукру в крові, прискорює і нормалізує метаболізм, налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту. Також він є корисним при захворюваннях підшлункової залози. Виводить з організму радіонукліди, шлаки і токсини. Зміцнює нервову систему, підвищує витривалість м'язів.

Цей цілющий напій потрібно пити вранці за 30 хвилин до сніданку і заготовлювати його звечора з двох простих інгредієнтів. Пити гречаний напій потрібно протягом 14 днів, після місячної перерви курс можна повторити.

Інгредієнти:

1 ст. л. гречаної крупи

1 скл. нежирного кефіру

Приготування:

Крупу подрібнити в кавомолці до одержання гречаної муки. Залити борошно кефіром, добре перемішати і поставити в холодильник.