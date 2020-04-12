Який продукт краще інших врятує тебе від стресу

Новини шоу бізнесу:Курячі яйця виявилися кращим антистресовим продуктом.

Вживання даного продукту сприяє зниженню рівню гормону паніки - кортизолу. Американські вчені провели дослідження з метою визначити, як за допомогою продуктів харчування регулювати рівень стресу. Учасників дослідження розділили на три групи.

Учасники першої групи поповнили свій раціон вівсяними пластівцями, а другої - курячими яйцями. Добровольці з третьої команди склали контрольну групу і не змінювали свій раціон.

В результаті з'ясувалося, що представники другої групи краще за всіх справлялися зі стресовими ситуаціями. Вчені встановили, що їх наднирники знижували рівень кортизолу за рахунок швидкого блокування викидів адреналіну в кров.

Добровольці, які вживали вівсяні пластівці, гірше за інших справлялися зі стресом. Це пояснюється підвищенням рівня цукру в крові і активним виробленням кортизолу.

Таким чином, найкращим, за словами вчених, "антистресовим" продуктом є курячі яйця. Також вживання даного продукту сприяє зниженню ризику розвитку захворювань серцево-судинної і нервової систем.