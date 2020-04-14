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Корисні напої для імунітету під час карантину

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Корисні напої для імунітету під час карантину
02:22 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Чим зміцнити імунітет в домашніх умовах.

Поки все змушені сидіти вдома, не завадить зміцнити своє здоров'я. Це можна зробити не тільки регулярними фізичними навантаженнями і різними комплексами вітамінів. В якості корисної добавки до раціону можна також використовувати смачні напої, про які ми розповімо в цьому матеріалі.

Нещодавно ми поділилися з вами рецептом чаю з куркумою, і розповіли, чому він вважається таким корисним. Ну а зараз поговоримо про схожі напої, які теж чудово підійдуть для зміцнення імунітету.

Чай з лимоном

Почнемо зі звичайного чаю з лимоном. Не дарма саме його нам всім давали в дитинстві, коли ми застужувалися. Теплий чай добре прогріває і допомагає зняти неприємні відчуття в носі і горлі. Ну а вітамін С, який міститься в лимонах, є незамінним для імунної системи. Також відмінною ідеєю буде додати в чай мед або натуральне малинове варення замість цукру.

Чай з імбиром

Імбирний чай - ще однин прекрасний засіб для зміцнення організму. Вам знадобиться натуральний корінь імбиру або ж імбир в порошку. Корінь потрібно буде дрібно нарізати, ну а порошок просто всипати в чашку. Кількість ви можете визначити за смаком, адже всім подобається чай різного ступеню гостроти. Залийте імбир окропом, додайте чайну ложку меду і чайну ложку лимонного або лаймового соку. Також можна додати трохи кориці для аромату.

Чай з цитрусами та ромашкою

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Дуже хороший засіб для тонусу і підтримки здоров'я - цитрусовий чай з ромашкою. Вам знадобляться шкурки лимона, апельсина, мандарина або інших цитрусових. Залийте їх окропом, додайте трохи сухих квіток ромашки або 2 чайних пакетика ромашкового чаю, ложку меду і трохи гвоздики. Дайте напою настоятися приблизно 30 хвилин, після чого підігрійте його до оптимальної температури і подавайте до столу.

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Все по темі:

Здоровья, Имбирь, Чай, Карантин, Пандемия, Лимон, Ромашка, Имунитет, Напої, Чаювання, Зміцнення.
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