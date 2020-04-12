Як правильно вживати каву, щоб схуднути

Новини шоу бізнесу:Для схуднення каву треба вживати правильно.

Хочете спалювати 200 додаткових калорій на день, практично нічого для цього не роблячи? Пийте каву! Дослідження, результати якого були опубліковані у журналі Nature Communications, підтвердило: 2-4 чашки натуральної кави на день допомагають нашому тілу активніше спалювати накопичений жир, а отримані калорії перетворювати на енергію. Але для цього важливо дотримуватися кількох правил.

Пийте каву після сніданку

Ніколи не пийте каву натщесерце: кофеїн може чинити подразнюючу дію на слизову шлунку. Але от якщо завершити ранкову трапезу гарячим напоєм, кофеїн викличе короткочасний сплеск метаболізму (і ранкові калорії будуть спалюватися активніше), а потім протягом всього дня обмін речовин буде швидшим на 8-11 %.

Випивайте чашку кави за 40 хвилин до тренування

Щоб заняття спортом і тренування були більш ефективними, за 40 хвилин до заняття випийте чашку кави: кофеїн забезпечить сильний імпульс енергії, завдяки якому ми будемо активніше займатися і у результаті спалимо більше калорій.

Не пийте каву за 4 години до сну

Міцний здоровий сон — обов'язкова умова не лише гарного здоров'я, але і гарної фігури. Якщо ми не висипаємося, то наступного дня ми більше схильні до небезпечних харчових звичок, вибираємо більш калорійну і насичену транс-жирами їжу. Крім того, кортизол, який активніше виробляється після безсонної ночі, також сприяє набору ваги.

Пийте лише чорну каву

Молоко, вершки, цукор і особливо сиропи, можливо, роблять напій більш смачним, але вже точно не йдуть на користь ані нашому здоров'ю, ані фігурі. Якщо ви зовсім не можете пити чорну каву, додавайте мед і знежирене молоко (хоча воно не дуже корисно для здоров'я), але відмовтеся від будь-яких інших солодких добавок. І пам'ятайте: у стандартному кавовому напої на основі молока і сиропі може міститися стільки ж калорій, скільки у десерті!

Не перевищуйте дозу

Максимальна безпечна щоденна доза кави — 400 мілілітрів. Все, що зверху — небезпечно для серцево-судинної і нервової систем. А підвищена тривожність вже точно не сприяє підтриманню гарної фігури!