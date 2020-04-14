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Дивний та смачний фрукт-авокадо

Дивний та смачний фрукт-авокадо
08:54 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Стигле авокадо має смак вершкового масла з горіховим присмаком. І це фрукт, а не овоч.

Авокадо або Алігаторова груша - це фрукт! Так-так, незважаючи на його смак і жирність. Плоди авокадо мають різну форму, розмір і колір шкірки. Цікавий той факт, що авокадо занесений в Книгу рекордів Гіннеса, як самий поживний фрукт. Його широко використовують не тільки в кулінарії, але і в косметології.

Користь авокадо

Авокадо – поживний продукт, що має в своєму складі практично весь набір незамінних жирних кислот, які необхідні для збереження пам'яті і нормального функціонування клітин мозку. Вітамінно-мінеральний склад авокадо багатий і різноманітний, в нього входять: холін, вітаміни А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н і РР, а також необхідні організму макро - і мікроелементи: калій, кальцій, магній, мідь і марганець, залізо, фосфор і натрій.

Авокадо є ефективним антиоксидантом, що захищає клітини від старіння, бере участь у процесах кровотворення, цілюще впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту. Продукт сприяє зниженню рівня холестерину в крові. Авокадо нормалізує артеріальний тиск, особливо він корисний гіпертонікам. Він зупиняє кровотечі та сприяє загоєнню ран і відновлення після операцій з втратою крові. Вітамін В2, який є в авокадо, не дає розвиватися анемії, особливо у маленьких дітей.

Олія авокадо

У косметології використовується олія авокадо. Вона швидко всмоктується і повністю засвоюється шкірою, містить великий перелік поживних речовин і володіє слабким запахом – все це робить екстракт авокадо практично безальтернативним зволожуючим компонентом у складі косметики.

Антиоксидантні та протизапальні речовини в олії авокадо допомагають шкірі бути яскравою, пружною та еластичною, заспокоюють шкіру, знімають свербіж і подразнення, загоюють пошкодження. Також, в олії авокадо міститься бета-каротин, протеїни, лецитин, жирні кислоти, вітаміни А, Е і D, які живлять і насичують шкіру, підвищують репродукцію колагену в шкірі та створюють захисний бар'єр від сонячного випромінювання і негативного впливу навколишнього середовища. 

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Авокадо, Фрукт, Смак, Витамині, Користь, Алігаторова груша, Жирні кислоти.
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