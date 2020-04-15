Які наслідки після відмови пити каву

Новини шоу бізнесу:Якщо вживати каву у помірних кількостях, вона може бути корисною для організму, але при зловживанні кавою може виникнути звикання до неї.

Більш того, можуть з’явитись серйозні наслідки, якщо різко перестати пити каву.

Перш за все, відмова від кави може вплинути на вашу фігуру. Справа в тому, що кофеїн розганяє обмін речовин, дозволяючи тілу людини спалювати калорії більш ефективно. Коли ми перестаємо пити каву і позбавляємо кофеїну організм, який вже звик до його допомоги, ми можемо закономірно набрати вагу.

Також при відмові від кави вам буде складніше концентруватися. Вживання кави робить людей більш уважними за рахунок того, що кофеїн стимулює викид допаміну і адреналіну.

Це стимулює активність мозку і підвищує кров’яний тиск. Після відмови від кави людині, швидше за все, буде складніше зосередитися на роботі або інших важливих справах, тому що мозок перестане отримувати підживлення, до якого він вже звик.

Крім того, за словами фахівців, може з’явиться тремтіння в руках. Кофеїн – потужний стимулятор центральної нервової системи, і коли ви відмовляєтеся від кави, через відсутність цього стимулюючого ефекту може виникати тремор.