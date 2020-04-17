Чому не можна лікуватися спиртним на карантині

Новини шоу бізнесу:Важливо пам'ятати, що через алкоголь знижується імунітет.

Британські дослідники розповіли, чому вживати алкоголь під час карантину настільки небезпечно. На їхню думку, необхідність тривалий час перебувати в "чотирьох стінах" призводить до стресової ситуації.

Часто деякі люди намагаються позбутися переживань за допомогою алкогольних напоїв. А ті, хто кинули пити, в умовах карантину можуть просто зірватися і знову почати "лікуватися" спиртним.

У той же час алкозалежність може з'явитися і у тих, хто перебуває в групі ризику. Це може створити додаткове навантаження на сферу охорони здоров'я, у тому числі після закінчення пандемії коронавірусу.

Фахівці закликають уряд держав, які ввели карантин, нарівні з рекомендаціями щодо дотримання самоізоляції та ключових правил гігієни нагадувати громадянам про небезпеку розпивання міцних напоїв. Справлятися зі стресом у цей час рекомендується іншими методами, оскільки через алкоголь знижується імунітет.