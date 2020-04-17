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Який вплив класичної музики на мозкову діяльність

Який вплив класичної музики на мозкову діяльність
14:59 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

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Вчені з Національного наукового фонду США і університету Бейлора з'ясували, що студенти, які слухають класичну музику напередодні "дня Х", складають іспити краще.

Дослідники провели експеримент серед 50 студентів у віці від 18 до 33 років. Під час онлайн-заняття на фоні їм включали епізоди з відомих творів класиків: фрагменти з першої частини "Місячної сонати" Бетховена, "Весна" з циклу Вівальді "Пори року" і "Ноктюрн мі-бемоль мажор" Шопена.

Після цього, вночі в лабораторії сну Бейлорського університету вчені спостерігали за режимом сну студентів за допомогою комп'ютера і електродів. Половині випробовуваних протягом фази глибокого сну на 15 хвилин включали класичну музику. Іншим учасникам експерименту доводилося задовольнятися білим шумом.

Доктор філософії і директор лабораторії сну в Університеті Бейлора Майкл К. Скаллін пояснив, що джаз з експерименту виключили оскільки він має нерівномірне звучання. До того ж, він міг би розбудити людей.

Поп-музику зі словами також не використовували, оскільки вона відволікає від вивчення нового. А звуки природи, навпаки, надто легко не помічати, тому їх також не застосовували в експерименті.

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У результаті дослідження вчені з'ясували, що ті, хто слухав класичні вальси і сонати, наступного ранку склали іспит на 18% краще.

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Класика, Мозок, Музика, Класична музика, Продуктивність мозку.
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