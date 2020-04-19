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Що говорить про ваше надмірне вживання алкоголю під час карантину

Що говорить про ваше надмірне вживання алкоголю під час карантину
12:26 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Часто алкогольні напої – це спосіб відпочити, зняти стрес та розслабитися.

Особливо вони можуть привертати вашу увагу на карантині – сидіти вдома нудно, а бокал вина може скрасити вечір.

Проте безпечної дози алкоголю не існує. А надмірне його вживання може призвести до серйозних проблем.

HuffPost розпитав у медиків про "дзвіночки", які попереджають, що алкоголю у вашому житті забагато.

Ви п'єте, тому що у вас стрес.

Загалом, це проблематично, коли під час стресових ситуацій люди споживають більше алкоголю, навіть під час пандемії COVID-19, каже Аманда Браун, медсестра в психіатричній лікарні Нью-Йорка.

"Це означає, що ми використовуємо алкоголь, щоб впоратися з негативними емоціями, викликаними стресом".

Браун пояснила, що коли у вас стрес, ви відчуваєте нові або неконтрольовані емоції, з якими ви не звикли мати справу, і ваш емоційний стан виходить з рівноваги.

Щоб пристосуватися до цих змін, ви звертаєтеся до механізмів, які допомагають регулювати емоції.

"Але не всі механізми є адаптивними. Наприклад, вживання алкоголю - це неадекватний механізм, який згодом може завдати тільки більше шкоди людині", - пояснює Браун.

Ви п'єте, тому що вам нудно.

Думка про те, щоб провести ще одну суботню ніч вдома перед телевізором чи комп’ютером, може здаватися нестерпною, поки у вас немає келиха (добре, пляшки) вина під боком.

За словами Ендрю Мендонса, клінічного психолога з центру лікування наркоманії Sprout Health Group, коли ви п’єте через стрес або нудьгу - це червоний прапорець.

"Коли ви говорите: "Мені нудно вдома, я збираюся пропустити бокал (пляшку) вина", - ось коли ви починаєте перетинати межу, - каже психолог.

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Коли вам нудно або неспокійно, Мендонс рекомендує відправитися на прогулянку на вулицю (за умови, що це безпечно) або зателефонувати друзям і родині.

Якщо ви відчуваєте, що не можете покладатися тільки на ці здорові методи виживання і змушені пити, у вас, ймовірно, проблеми з алкоголем. 

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Алкоголь, Организм, Карантин, Психолог, Шкода.
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