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Домашні тварини мають антитіла від Covid-19

Домашні тварини мають антитіла від Covid-19
12:04 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Коти і собаки можуть врятувати людину від коронавірусу. Про це заявила реаніматолог з Польщі Сабіна Олекс-Кондор, яка працює в одній з клінік Мадрида.

Інформацією про такі “функції” домашніх улюбленців поділився український журналіст Костянтин Стогній.

Так, медик, посилаючись на останні дослідження, стверджує, що домашні тварини не тільки не передають коронавірус, але і мають антитіла від COVID-19.

Дослідження довело, що власники котів та собак можуть отримати імунітет до коронавірусу від своїх домашніх улюбленців (зокрема, котів і собак), або ж зможуть легше перенести хворобу у разі зараження.

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“З огляду на безліч фейків і спекуляцій, вирішив перевірити це твердження. І ось що знайшов в офіційній заяві ВООЗ: “На сьогодні немає даних про випадки перенесення інфекції 2019 nCoV серед домашніх тварин-компаньйонів (котів, собак) або про поширення ними вірусу”. Може і правда, що наші брати менші допомагають нам боротися з заразою? Не можу не поділитися”, – написав Стогній.

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Все по темі:

Собаки, Коти, Антитіла, Тварини, Коронавірус, Домашні тварини.
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