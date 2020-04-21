Домашні тварини мають антитіла від Covid-19

Новини шоу бізнесу:Коти і собаки можуть врятувати людину від коронавірусу. Про це заявила реаніматолог з Польщі Сабіна Олекс-Кондор, яка працює в одній з клінік Мадрида.

Інформацією про такі “функції” домашніх улюбленців поділився український журналіст Костянтин Стогній.

Так, медик, посилаючись на останні дослідження, стверджує, що домашні тварини не тільки не передають коронавірус, але і мають антитіла від COVID-19.

Дослідження довело, що власники котів та собак можуть отримати імунітет до коронавірусу від своїх домашніх улюбленців (зокрема, котів і собак), або ж зможуть легше перенести хворобу у разі зараження.

“З огляду на безліч фейків і спекуляцій, вирішив перевірити це твердження. І ось що знайшов в офіційній заяві ВООЗ: “На сьогодні немає даних про випадки перенесення інфекції 2019 nCoV серед домашніх тварин-компаньйонів (котів, собак) або про поширення ними вірусу”. Може і правда, що наші брати менші допомагають нам боротися з заразою? Не можу не поділитися”, – написав Стогній.