За припущеннями лікарів, нікотин можливо захищає від COVID-19

Новини шоу бізнесу:Серед інфікованих відносно мала частка курців.

Під час дослідження коронавірусу французькі вчені висунули гіпотезу про те, що нікотин може зменшувати ризик заразитися збудником, який викликає COVID-19. Про це передає DW.

Припущення дослідників базується на відносно малій кількості курців серед пацієнтів із діагнозом COVID-19. У всьому світі їх частка складає від 1,4 до 12,5 % від загальної кількості інфікованих.

Також в окремому дослідженні, проведеному в паризькій лікарні Пітьє-Сальпетрієр, із 500 пацієнтів (350 із них лікувалися в лікарні, а 150 – із легкими симптомами вдома) лише 5% виявилися курцями, хоча їх частка у населенні країни є вищою. У цьому випадку кількість курців серед хворих на COVID-19 була на 80% нижчою в порівнянні до їх кількості серед решти населення аналогічного віку та статі.

У зв’язку з цим, у паризькій лікарні вже незабаром планують дослідити профілактичні та лікувальні властивості нікотину в боротьбі з коронавірусом.

За словами професора Захіра Амура, який працює у терапевтичному відділенні Пітьє-Сальпетрієр, дослідження проведуть за допомогою нікотинових пластирів із застосуванням різних дозувань. Вчені перевірятимуть, чи допомагатимуть вони запобігти зараженню медичного персоналу SARS-CoV-2 та лікуванню пацієнтів із діагнозом COVID-19.