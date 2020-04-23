Скачать
Четвер, 23.04.2020
В яких областях та скільки українців заражені коронавірусом
В яких областях та скільки українців заражені коронавірусом
Прибув літак з українськими лікарям з Італії для допомоги з пандемією
Прибув літак з українськими лікарям з Італії для допомоги з пандемією
Лопес: Ми зуміли залізти в голову Ломаченку
Лопес: Ми зуміли залізти в голову Ломаченку
У левів та тигрів Нью-Йоркського зоопарку підтвердили Covid-19
У левів та тигрів Нью-Йоркського зоопарку підтвердили Covid-19

Обмеження будуть існувати ще довгий період

Обмеження будуть існувати ще довгий період
19:17 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:За словами Степанова, є необхідність подивитися, як буде розвиватися ситуація в кінці квітня - на початку травня.

Деякі запроваджені обмеження в Україні можуть діяти ще достатньо тривалий час. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю УП.

"Це надсерйозна хвороба. Хвороба, з якою світ ще не стикався. Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами. Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час. Але наша мета - щоб якомога швидше пом'якшити карантин. Як тільки це стане можливо", - сказав Степанов.

Що стосується послаблень карантину, то Степанов уточнив, що над цим питанням ведеться робота.

"Ми розуміємо, що ми вже місяць на карантині, але в тому числі у зв'язку із порушеннями в певних регіонах святкування Великодня, тому ми і продовжили карантин. Нам треба подивитися, як саме буде розгортатися ситуація наприкінці квітня - початку травня. Тоді зможемо конкретно про щось говорити", - зазначив він.

Прибув літак з українськими лікарям з Італії для допомоги з пандемією

Глава МОЗ уточнив, що набір цих пом'якшень зрозумілий, але для цього повинні бути чіткі приводи.

"Мова йде про дуже серйозну хворобу, краще ще почекати два тижні", - додає Степанов.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавірус, Обмеження.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День психолога 2020: привітання у віршах та картинках
02 У бійця UFC Лаймана Гуда виявили коронавірус
03 Тенісист Роджер Федерер виступив за об'єднання ATP и WTA
04 ФК "Карпати" висунули свого кандидатина пост президента УПЛ
05 Трамп дозволив стріляти на ураження по іранських кораблях
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Держава буде перевіряти самоізоляцію громадян у цифровому режимі
Держава буде перевіряти самоізоляцію громадян у цифровому режимі
Обмеження будуть існувати ще довгий період
Обмеження будуть існувати ще довгий період
Президент порадив українцям вивчати мови на карантині
Президент порадив українцям вивчати мови на карантині
Дистанційне навчання для багатьох мам та вчителів, як випробування
Дистанційне навчання для багатьох мам та вчителів, як випробування
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся