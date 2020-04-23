Обмеження будуть існувати ще довгий період

Новини шоу бізнесу:За словами Степанова, є необхідність подивитися, як буде розвиватися ситуація в кінці квітня - на початку травня.

Деякі запроваджені обмеження в Україні можуть діяти ще достатньо тривалий час. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю УП.

"Це надсерйозна хвороба. Хвороба, з якою світ ще не стикався. Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами. Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час. Але наша мета - щоб якомога швидше пом'якшити карантин. Як тільки це стане можливо", - сказав Степанов.

Що стосується послаблень карантину, то Степанов уточнив, що над цим питанням ведеться робота.

"Ми розуміємо, що ми вже місяць на карантині, але в тому числі у зв'язку із порушеннями в певних регіонах святкування Великодня, тому ми і продовжили карантин. Нам треба подивитися, як саме буде розгортатися ситуація наприкінці квітня - початку травня. Тоді зможемо конкретно про щось говорити", - зазначив він.

Глава МОЗ уточнив, що набір цих пом'якшень зрозумілий, але для цього повинні бути чіткі приводи.

"Мова йде про дуже серйозну хворобу, краще ще почекати два тижні", - додає Степанов.