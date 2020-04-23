Через карантин та пандемію страждають онкохворі

Новини шоу бізнесу:Про потреби онкопацієнтів не потурбувались під час карантину.

Про це у прес-релізі "Українській правді. Життя" заявляє ГО "Всеукраїнська платформа донорства IDonor".

"Щороку 140 000 українців ставлять діагноз онкологічне захворювання. Щодня близько 1,3 млн людей проходять чи пройшли цей важкий діагноз.

Зараз в умовах поширення COVID-19 онкологічні пацієнти зіткнулись з новими проблемами – обмеження пересування, неможливість перетинати кордони, брак ліків та їх недоступність через високу вартість", – пише громадська організація.

Пацієнтам вкрай бракує інформації щодо того, до кого звертатись за дозвільними документами, як звертатися до лікарів дистанційно, що робити, якщо відділення закривають на карантин, тощо.

Як стверджують в організації, за весь час карантину не було жодної комунікації чи брифінгу від представників держави щодо того, яких заходів вживає влада задля забезпечення онкопацієнтів усім необхідним в умовах пандемії.

Навіть спеціалізовані медзаклади не розміщують інформації та послідовних інструкцій на своїх офіційних ресурсах, як діяти пацієнтам та їх родинам в умовах карантину.

Основні проблеми, з якими зустрічають онкопацієнти під час карантину

❗️Багато онкопацієнтів, які проживають у населених пунктах, віддалених від місця розташування онкологічних лікарень, не мають можливості дістатися на лікування ніяк, окрім особистого транспорту чи таксі.

Очевидно, що не всі мають власне авто чи гроші на бензин або таксі.

❗️Деякі хворі, що проходять хіміотерапію, радіотерапію, перенесли хірургічне втручання та перебувають на амбулаторному лікуванні вдома, потребують швидкої допомоги або консультації лікаря.

Проте бригади екстреної допомоги часто відмовляються виїжджати на такі виклики, рекомендуючи звертатися за місцем лікування, а це неможливо через обмеженість пересування.

❗️Велика частина пацієнтів вимушена збирати кошти на лікування, тому що доросла онкологія покривається державними закупівлями лише на 40 % від загальної потреби.

У зв’язку з карантинними заходами доходи сімей знизилися, внаслідок чого зібрати кошти стало майже неможливо й пацієнти не можуть продовжити життєво важливу терапію.

❗️Частина необхідних препаратів взагалі не зареєстрована в Україні.

До карантину вихід із ситуації знаходили, купуючи такі препарати за кордоном, але оскільки зараз кордони перекриті, багато людей залишилися без ліків.

❗️Ще одна категорія препаратів – ті, вартість яких за кордоном суттєво менша, ніж в Україні.

Дехто купував ліки за кордоном, оскільки не в змозі купити ліки за українською ціною. Ці пацієнти також залишаються без лікування через те, що не можуть зібрати кошти.

❗️Клінічні дослідження припиняються, бо люди не можуть добратися до лікарень, а частину препаратів не можуть ввезти в Україну.

❗️Пацієнти, яким потрібне лікування за кордоном, зараз заблоковані й не мають змоги виїхати.

В умовах продовження карантинних заходів наслідки всіх цих проблем можуть бути фатальними.

"Карантинні заходи введені для того, щоб зберегти життя людей, але життя онкологічних хворих такі ж важливі, як й інші. У тисяч людей, які зараз лікуються, є великі шанси на одужання за умови, що вони пройдуть необхідне їм лікування.

Онкологічні захворювання перестали бути вироком для багатьох видів раку, але в нашій країні онкологічні пацієнти постійно виборюють своє право на життя наперекір системі і зараз вони знову стали заручниками обставин.

Ми закликаємо суспільство, уряд, виконавчу владу, керівників міністерств та відомств допомогти онкологічним пацієнтам зберегти життя та не допустити їхніх смертей, тому що зараз їх життя під подвійною загрозою." – каже Людмила Пухляк, засновниця інтернет-спільноти "Онкобудні".

Самі лише представники інтересів онкохворих не можуть забезпечити все, чого пацієнти потребують.

Необхідна системна державна допомога, щоб її міг отримати кожний в усіх регіонах нашої країни.

Тому 15 громадських організацій, фондів, груп підтримки, спільнот, активістів у сфері дорослої онкології підписали офіційне звернення в Міністерство охорони здоров’я, Міністерство соціальної політики, Кабінет міністрів та Підкомітет з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Верховної Ради України з метою допомогти онкологічним пацієнтам зберегти життя та не допустити їхніх смертей, тому що зараз їх життя під подвійною загрозою.