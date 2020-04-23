Способи побороти залежність від телефону на карантині

Новини шоу бізнесу:Саме час відкласти гаджети подалі, та провести час більш плідно.

У період самоізоляції обійтися без модних девайсів неможливо, тому забезпечити собі невимушений відпочинок з діджитал-детоксом — одна з першорядних наших турбот. Ми зібрали кращі поради, як подолати гостре бажання перевірити соціальні мережі та погортати стрічку в Instagram.

Почуття дотику

Здоровий сон, використання кристалів, медитація та інші поради для особистого щастя.

Діджитал-залежність, як і будь-яка інша, вважається хворобою, від якої, звичайно, існує методика одужання. Одна з них — заповнення «зайвого» часу заняттями, що тренують дотик. Фахівці рекомендують чергувати вправи: почати день з написання милої записки на холодильник, потім, наприклад, можна вишити щось хрестиком, пов'язати чи помалювати. Будь-яка з дій тренує увагу, усвідомленість і дрібну моторику.

Увечері ж залиште час на лист до себе — заведіть щоденник емоцій, де ви будете стежити за своїм настроєм, або подякуйте, щоб нагадувати собі про щоденну продуктивність. Запорука успіху — повторення і закріплення звички, тому намагайтеся протягом 21 дня дотримуватися поставленої мети. Саме стільки часу, на думку фахівців, потрібно людині, щоб повністю змінити спосіб життя.

Суворий план

Про систему ефективного планування написана не одна книга. Його головна мета — забезпечити точне виконання поставлених задач та дотримання суворого розкладу. Гармонійно складений графік стає основою ментального здоров'я. В іншому разі у людини від надлишку стресу розвиваються побічні реакції, одні з яких — переїдання і прокрастинація в Мережі.

Вести свій «план дій» — досить кропітка справа. Доведеться просидіти близько години перед початком тижня і сформувати розклад, відповідно вашого способу життя.

Закоханість

Реальний контакт — "антибіотик" при кіберзалежності. У цьому разі, як і при прийманні ліків, важливо виконувати норму і в жодному разі не збільшувати «дозу» самостійно. Надлишок спілкування може привести до нестачі внутрішніх ресурсів для турботи про власне проведення часу — і ви знову полізете у соціальні мережі в пошуках "відпочинку" для душі.

Почуття закоханості в партнера, сім'ю або роботу здатне придушити прокрастинацію. Натхнення і жвавість, які можна одержати і від інших людей або улюбленої справи, перемикають увагу людини на речі більш важливі, ніж новий пост у Мережі.

Улюблений нетворкінг

Почнемо з того, що нетворкінг — завжди спільна справа людей, згуртованих єдиною справою або заняттям. Яка б спрямованість не була у процесу, спільне обговорення проблем у реальному житті розслабляє більше, ніж, наприклад, конференція у Zoom.

Імпровізація, зоровий контакт і пряма зацікавленість "оживлюють" людину, дають їй більше впевненості у своїх діях. Саме тому після закінчення карантину так важливо поступово, але обов'язково вливатися у звичайне життя, щоб заповнити втрачені ресурси, не замкнутися і не стати соціофобом.

Повна заборона

Якщо ні одна з порад вище не викликала відгук у вашій душі, а почуття гнітючої залежності вже немає сил терпіти, то зважтеся на крайні заходи. Почніть з того, що не впускайте техніку у свою спальню — і навіть будильник використовуйте механічний. Так ви забезпечите собі вільний ранок і вечір, які можна провести за читанням книг або медитацією.

Крім того, на думку психологів, перегляд стрічки в Instagram значно погіршує пам'ять — можливо, що деякі моменти зі свого життя ви вже не згадаєте через надлишок інформації.