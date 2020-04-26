5 простих порад, як привчити організм лягати спати раніше

Новини шоу бізнесу:Щоб вставати рано вранці і висипатися, необхідно вчасно лягати спати.

Але навіть якщо ви вирішили, що сьогодні ляжете раніше звичайного, може статися так, що заснути ви все одно не зможете, оскільки організм звик до певного графіку.

Якщо ви хочете змінити свій звичний режим і вирушати в обійми Морфея раніше, скористайтеся цими порадами.

Визначте час для сну, що підходить саме вам

Розрахуйте о котрій вам необхідно лягти спати, щоб вранці встати вчасно і при цьому як слід виспатися. Для дорослої людини гарний нічний відпочинок — це приблизно 7-8 годин сну. Тому, якщо вранці вам потрібно вставати о 7:00, то лягти спати потрібно о 23:00, у крайньому разі — опівночі.

Міняйте режим поступово

Якщо ви лягаєте спати приблизно о другій години ночі, то скоріше всього, відправившись в ліжко о 23:00 ви не заснете і просто прокрутитеся до тих же двох годин. Не міняйте свій звичний режим занадто різко, зрушуйте графік на 10-15 хвилин, тобто — лягайте спати о 1:45 замість двох годин, а через пару днів лягайте ще на 15 хвилин раніше.

Вечірній ритуал

Вигадайте будь-який вечірній ритуал, після якого ви будете лягати спати, наприклад, послухайте спокійну музику або почитайте. Щоденна повторювана дію перед сном допоможе вам обдурити свій мозок, який з часом буде сприймати ваші вечірні традиції, як сигнал, що пора спати.

Створіть комфортну обстановку

Зробіть свій відхід до сну максимально комфортним: провітріть кімнату, одягніть зручний одяг для сну, прийміть гарячу ванну, помедитуйте, щоб позбутися від неспокійних думок, з'їжте щось легке, щоб вночі вас не тягнуло до холодильника.

Трюк "Я засну за 15 хвилин"

Ця невелика хитрість може допомогти вам заснути раніше звичного часу. Як тільки ви відчуєте втому і легку сонливість, одразу ж вирушайте в ліжко з умовою: «Я спробую заснути за 15 хвилин, але якщо не вийде це зробити, то я займуся якоюсь справою». Справа може бути будь-якою, на ваш розсуд. У разі, якщо заснути через 15 хвилин не вийшло, виконайте те, що обіцяли. А потім повторіть спробу.