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Як харчуватися на карантині, щоб не набрати зайвої ваги

Як харчуватися на карантині, щоб не набрати зайвої ваги
20:02 Сьогодні Телеграф Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Щоб після карантину влізти у улюблений одяг, варто правильно організувати своє харчування.

Розберемося, що відбувається, коли ви неусвідомлено їсте те, від чого можна відмовитися. По‑перше, ви переїдаєте. По‑друге, не відчуваєте і не сприймаєте смак, а це означає, що немає сенсу просто закидати у себе їжу. По-третє, не отримавши задоволення від їжі, ви починаєте шукати добавки. Зрештою це замкнене коло призводить до переїдання і проблем зі шлунком та серцем.

Ось рекомендації дієтологів, які допоможуть розірвати коло і почати харчуватися більш усвідомлено.

Купуйте маленькі пачки

Якщо не можете втриматися і не доїсти все відразу, купуйте найменші упаковки, які лише знайдете. Тоді і досягнете мети, і не з'їсте забагато. Звичайно, є спокуса відкрити ще одну, але для цього потрібні додаткові зусилля — і доведеться подумати, чи варто це робити.

Придбайте тарілки меншого розміру

Заведіть тарілки і миски, діаметр яких менший, ніж у звичайних. Думки про те, що треба доїдати порцію до кінця, викорінити важко, тоді буде легше, якщо порція стане меншою. Додатково ви зможете "обдурити" очі і мозок — тарілка повна, а вмісту не так вже й багато.

Шукайте заміну

Якщо вам подобаються солоні чіпси, можна підібрати здорову альтернативу. Наприклад, крекери або чіпси з морської капусти. Гострі перекуси теж можна замінити на менш калорійні.

Сховайте улюблене подалі

Якщо ви відкрили шафу і наштовхнулися на улюблений та дуже калорійний перекус, рука сама потягнеться до нього. Приберіть пакет на високу полицю — і незабаром помітите, що й тягнутися не хочеться. Цей простий метод дуже ефективний: дослідження показало, що з відкритої ємності з цукерками люди з'їдають у 2,2 рази більше, ніж з ємності з кришкою.

Вчіться їсти повільно

Тоді у шлунку буде час, щоб прийняти їжу і повідомити мозку про насичення. Дослідження за участю 60 тисяч людей показало, що люди, які їдять з середньою швидкістю, на 29 % менше схильні до набору зайвої ваги, ніж ті люди, які завжди поспішають. А у любителів їсти повільно цей ризик на 42 % нижчий.

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Перевірте, чи точно ви голодні

Звичка їсти, не замислюючись над цим, заважає правильно оцінювати голод. Поставте йому оцінку від 1 до 10, де 1 — немає почуття голоду, 10 — він дуже сильний і йому не можна протистояти. З часом ви навчитеся робити це швидко і діяти відповідно до потреб.

Не їжте перед телевізором

Навіть якщо йдеться про перекус, не поєднуйте його з переглядом телевізора або роботою на комп'ютері. Сконцентруйтеся на жуванні і відчуйте смак їжі, тоді отримаєте більше задоволення і відчуєте насичення.

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Карантин, Харчування, Поради, Зайва вага.
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