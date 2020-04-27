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Дослідження: генетичні фактори впливають на складність коронавірусу

Дослідження: генетичні фактори впливають на складність коронавірусу
21:12 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Генетичні фактори можуть впливати на перебіг захворювання та є причиною 50% відмінностей між симптомами людей.

Так вважають вчені Королівського коледжу Лондона.

Під час дослідження, науковці вивчали дані близько 2600 близнюків, пише The Guardian.

"Ця хвороба дуже дивна, тому що її перебіг у різних людей сильно відрізняється від інших. Ми показуємо, що це не випадково.

Справа не в тому, де ви живете, чи з ким бачилися – у великій мірі це залежить від вроджених особливостей.

Я думаю, що можливість захворіти коронавірусом, або отримати серйозні симптоми знаходиться під певним генетичним контролем", – розповідає один із дослідників, професор Тім Спектор.

Зокрема, науковці виявили суттєвий генетичний вплив на симптоми лихоманки, діареї, порушення сприйняття та мислення, втрати смаку і запаху.

При цьому хриплий голос, кашель, відсутність апетиту, біль в грудях і животі не були пов'язані з генетичним складом.

"Ідея полягала в тому, щоб поглянути на схожість симптомів або їх відсутність у одинакових близнюків, які поділяють 100% своїх генів, і неідентичних близнюків – поділяють тільки половину.

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Якщо у вираженні симптомів є генетичний фактор, то ми побачимо більшу схожість у ідентичних, ніж у неідентичних – це те, що ми показали", – пояснює професор Спектор.

Дослідники сподіваються, що отримані результати допоможуть вченим з'ясувати механізми, за допомогою яких COVID-19 впливає на організм, спрогнозувати, хто найбільш схильний до ризику захворювання, а також допомогти в розробці вакцини.

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Все по темі:

Организм, Вирус, Генетика, Дослідження, Коронавірус, Covid-19.
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