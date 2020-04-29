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Коли потрібно очищати організм від токсинів

Коли потрібно очищати організм від токсинів
02:21 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:За виведення токсинів з організму, як відомо, відповідає печінку. Якщо цей орган не витримує ритму і способу життя, він починає давати збої.

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Якщо пошкоджена печінка, вона перестає справлятися зі своїми функціями. В результаті токсини перетворюються на жирові клітини. Науково доведено, що 60 відсотків людей із зайвою вагою страждають жировим гепатозом цього органу.

Алергія

Млява печінка не в змозі виробляти антитіла, які покликані боротися з алергенами. Не треба бути лікарем, щоб розуміти: якщо в організмі присутні токсини, то алергії не минути.

Хронічна втома

Люди з токсинами в організмі відчувають стан хронічної втоми. Цей симптом у таких випадках вважається найбільш поширеним. У м’язах порушується процес обміну речовин, настає стомлення і з’являються больові відчуття. Якщо імунна система підключається до боротьби з шкідливими речовинами в організмі, втома посилюється.

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Надмірне потовиділення

Стомлена печінка стає гарячою, з-за чого жар з’являється і у всьому тілі. Щоб охолонути, воно виробляє пот у дуже великих кількостях. Ніякі дезодоранти і антиперспіранти вже не допомагають.

Прищі по всьому тілу

Якщо організм отруєний токсинами, по всьому тілу з’являються прищі та висипи. Боротися з ними за допомогою косметичних засобів марно.

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Организм, Детоксикация, Токсині, Харчування, Людина.
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