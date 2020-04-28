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Вівторок, 28.04.2020
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Які напої підійдуть, якщо у вас безсоння

Які напої підійдуть, якщо у вас безсоння
23:21 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Безсоння – проблема, знайома багатьом людям. Побороти безсоння можна за допомогою таблеток, але ми радимо спочатку спробувати більш прості та безпечні методи.

Медики назвали 5 напоїв, які допоможуть швидко заснути.

Ромашковий чай

Ромашковий чай позитивно впливає на нервову систему, тому ви зможете швидко заспокоїтись і заснути. Випийте чашку такого чаю без цукру за півгодини до сну, і ви будете спати, мов немовля.

Какао

Какао – один з найкращих напоїв для міцного і солодкого сну. До того ж, це дуже смачно, тому не відмовляйте собі у такому приємному ритуалі перед сном.

Тепле молоко

Тепле молоко – відмінне снодійне. В ньому є амінокислота триптофан і кальцій, який допомагає їй засвоюватись. Триптофан ж є попередником серотоніну, а він, в свою чергу, заспокійливо діє на організм.

М’ятний чай

Цей напій чудово допомагає заспокоїтися і розслабитися. До того ж, чай з м’ятою не тільки корисний, але і дуже смачний!

Топ-3 смачні та корисні каші на сніданок

Гарячий шоколад

Дуже часто гарячий шоколад плутають з какао, але гарячий шоколад більш густий, тому що в ньому є какао-масло і какао-порошок, а готують його на вершках або молоці. Гарячий шоколад – один з найсмачніших напоїв для міцного сну.

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Все по темі:

Какао, Чай, Напої, Безсоння, Заспокійливі, Ромашковий чай.
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