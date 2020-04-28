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Доктор Комаровський розповів, як потрібно дезінфікувати маски

Доктор Комаровський розповів, як потрібно дезінфікувати маски
15:20 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Під час карантину, введеного в Україні через епідемію коронавірусу, обов’язковим правилом для громадян є носіння масок.

Однак вони вже протягом майже двох місяців є справжнім дефіцитом в нашій країні, тому відомий український лікар Євген Комаровський розповів простий спосіб, як дезінфікувати одноразові маски.

На думку доктора Комаровського, одноразові маски цілком можна використовувати повторно, продезінфікувавши їх простим способом.

Для цього зовсім не потрібно їх кип’ятити, класти в мікрохвильову піч або в спиртовий розчин, а потім прасувати. Комаровський радить використовувати простий, зручний і ефективний метод дезінфекції: замочити маску в мильній воді, а потім обполоснути.

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Лікар наголосив, що в умовах дефіциту немає нічого страшного в тому, щоб використані маски збирати в поліетиленовий пакет, а потім, прийшовши додому, замочити їх у тазику з мильною водою всі одночасно. У воду можна додати мило або пральний порошок, потримати маски якийсь час в цьому розчині, потім обполоснути їх в прохолодній воді і повісити сушитися. Після цього маски знову можна носити.

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Маска, Комаровский, Дезинфекция, Поради, Медична Маска.
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