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На Дніпропетровщині від коронавірусу одужали 16 осіб

На Дніпропетровщині від коронавірусу одужали 16 осіб
18:33 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:На Дніпропетровщині від COVID-19 одужало 16 осіб, з них 3 з Першотравенська.

“Вчора ПЛР-дослідження показали негативний результат у трьох мешканців Першотравенська. Таким чином від COVID-19 вже одужали 16 людей — 6 дніпрян, по двоє жителів Кривого Рогу, Кам’янського та Новомосковська, одна людина з Нікополя. Сьогодні станом на ранок нових випадків коронавірусу в області не виявлено”, — розповів директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

Зазначається, що загалом методом ПЛР в області обстежили понад 5 тис людей. 77 мешканців Дніпропетровщини ще очікують результатів.

На Дніпропетровщині — 318 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Дві людини померли.

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Нагадаємо, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — 401. При цьому внаслідок хвороби померли вже 239 людей та 992 пацієнтів одужали.

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Все по темі:

Хвороба, Дніпропетровщина, Коронавірус, Covid-19, Одужання.
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