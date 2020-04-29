Люди які їдять м'ясо менш схильні до депресії

Новини шоу бізнесу:Люди, що виключили зі свого раціону м'ясо, більш схильні до психічних розладів.

Так, в ході дослідження було встановлено, що на депресією протягом життя страждає кожен третій вегетаріанець.

"У порівнянні з м'ясоїдами вегетаріанці в два рази частіше купують рецептурні ліки від психічних захворювань. Також, вегетаріанці в два-три рази частіше думають про те, щоб не нашкодити свого організму або існуванню. Йдеться, наприклад, про самогубство", - кажуть дослідники.

Американські фахівці також з'ясували, що виключення з раціону м'яса, особливо - курятини, згодом веде до різного роду психічних розладів.

"Хоча ризики і переваги вегетаріанської дієти обговорювалися століттями, наші результати показують, що м'ясоїди мають краще психологічне здоров'я.

Якщо ви взагалі хочете уникнути підвищеного ризику депресії, занепокоєння і заподіяння собі шкоди, то їжте м'ясо", - зробили висновок дослідники.

У дослідженні взяли участь 160 тис. 257 осіб.

Нагадаємо, вчені довели безпеку курятини під час коронавірусу.