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Люди які їдять м'ясо менш схильні до депресії
Люди які їдять м'ясо менш схильні до депресії

Люди які їдять м'ясо менш схильні до депресії

Люди які їдять м'ясо менш схильні до депресії
19:14 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Люди, що виключили зі свого раціону м'ясо, більш схильні до психічних розладів.

Так, в ході дослідження було встановлено, що на депресією протягом життя страждає кожен третій вегетаріанець.

"У порівнянні з м'ясоїдами вегетаріанці в два рази частіше купують рецептурні ліки від психічних захворювань. Також, вегетаріанці в два-три рази частіше думають про те, щоб не нашкодити свого організму або існуванню. Йдеться, наприклад, про самогубство", - кажуть дослідники.

Американські фахівці також з'ясували, що виключення з раціону м'яса, особливо - курятини, згодом веде до різного роду психічних розладів.

"Хоча ризики і переваги вегетаріанської дієти обговорювалися століттями, наші результати показують, що м'ясоїди мають краще психологічне здоров'я.

Коли потрібно очищати організм від токсинів

Якщо ви взагалі хочете уникнути підвищеного ризику депресії, занепокоєння і заподіяння собі шкоди, то їжте м'ясо", - зробили висновок дослідники.

У дослідженні взяли участь 160 тис. 257 осіб.

Нагадаємо, вчені довели безпеку курятини під час коронавірусу.

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Здоровья, Мясо, Депресия, Дослідження, М'ясоїди, Вегетеріанці.
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