МОЗ пропонує запровадити електронну реєстрацію лікзасобів

Новини шоу бізнесу:Міністерство охорони здоров'я України пропонує запровадити електронну реєстрацію лікарських засобів, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час прес-брифінгу в Києві в четвер.

Міністерство охорони здоров'я України пропонує запровадити електронну реєстрацію лікарських засобів, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час прес-брифінгу в Києві в четвер.

За її словами, відповідний нормативний документ розміщено на сайті МОЗ для громадського обговорення.

"Щоб в Україні був доступ до медикаментів українського виробника і до найкращих продуктів зарубіжних виробників, на сайті Міністерства охорони здоров'я розміщено для громадського обговорення нормативний документ, який дозволить здійснювати електронну реєстрацію лікарських засобів", - сказала вона.