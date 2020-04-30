Як врятувати суху шкіру рук після частого використання санітайзера

Новини шоу бізнесу:Зараз кожен стикається з проблемою сухості рук, існують перевірені чудові рятівні способи.

Як доглядати за шкірою, якщо ви користуєтеся антисептиками?

Санітайзер — необхідне зло?

Гелі та спреї-санітайзери вважаються ефективним засобом профілактики вірусних захворювань — нарівні з миттям рук. Для того, щоб такий продукт не можна було назвати «пустушкою», в ньому має бути мінімум 60% спирту. Дієвими називають склади на основі етанолу та ізопропанолу: саме такі антисептики рекомендує ВООЗ для медичного та домашнього застосування.

Головний мінус санітайзерів полягає в тому, що вони сильно сушать шкіру рук. Спирт позбавляє епідерміс захисної ліпідної плівки, знищуючи її разом з вірусами. Виробники знають про це і намагаються пом'якшити удар, збагачуючи склад антисептика гліцерином, соком алое, маслами і вітамінами. Але це не допомагає — так, при нанесенні на ушкоджену ділянку шкіри, ви відчуваєте печіння, тому що спирт все одно негативно впливає на шкіру. Нерідко трапляються випадки, коли такі гелі провокують алергічний чи атопічний дерматит.

Що буде, якщо придбати антисептик без спирту?

Під антисептиками розуміють не лише продукти на основі різних спиртів, але і інші антибактеріальні засоби. Наприклад, ті, у складі яких можна знайти ефірну олію чайного дерева, хлоргексидин або іони срібла. Але диявол, як завжди криється в деталях. Так, вони володіють антибактеріальною активністю, але з вірусами боротися не можуть. Рідко, але зустрічаються антисептики з триклозаном: цей компонент і зовсім завдає серйозної шкоди ендокринній системі, а тому заборонений для використання в косметиці в США з 2017 року. Антисептик без спирту даремний в боротьбі проти вірусів.

Наслідки використання антисептиків

Навіть якщо ви не зіткнетеся з атопічним дерматитом, то повсякденними проблемами при використанні стануть сухість, свербіж, подразнення і лущення. Спирт змиває гідроліпідну мантію, зневоднює верхній шар епідермісу і заподіює дискомфорт. На шкірі рук можуть з'явитися мікротріщинки, які сприяють проникненню інфекції. Але відмовлятися від антисептиків не варто — можна просто підібрати правильний догляд.

Правила догляду

Головним засобом при використанні санітайзера стає крем для рук. І це не той легкий зволожуючий засіб, який ви звикли тримати в косметичці. Крем повинен мати щільну маслянисту текстуру, яка глибоко зволожує і живить шкіру рук. Особливу увагу варто звернути на склади, у яких є ланолін, масло Ши, оливкове або конопляне масло.

Щоб мінімізувати шкоду від санітайзера, обмежте контакти шкіри рук із засобами побутової хімії: мийте посуд і робіть вологе прибирання тільки в рукавичках. Відмовтеся від звички мити руки шматковим милом — замініть його крем-милом.

Щоб підвищити ефективність догляду у вигляді крему, не відмовляйтеся від ексфоліації: вона допомагає позбутися від відмерлих клітин, прискорити проникнення компонентів засобу в епідерміс. Підійдуть як засоби з фруктовими кислотами, так і з механічними відлущуючими частинками, на зразок меленої шкаралупи горіха або пластикових гранул.