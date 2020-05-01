Які негативні побічні ефекти після швидкого схуднення

Новини шоу бізнесу:Швидке схуднення призводить до негативних ефектів.

Мільйони людей щодня шукають в Інтернеті способи "швидкого схуднення", але правда полягає в тому, що схуднення може бути небезпечним, якщо дотримуватися неправильної дієти.

Якщо хтось голодує, то використовує шкідливе харчування або вибирає інші радикальні заходи для зниження ваги, що загрожує деякими неприємними побічними ефектами. Розглянемо деякі з них.

Розтяжки і обвисла шкіра

Якщо занадто швидко втрачати вагу у результаті радикальних заходів щодо дієти, хвороби або різкої зміни звичок та способу життя, то можна піддатися ризику провисання шкіри і появи розтяжок.

Більше того, це не настільки легко виправити. Щойно шкіра відвисає, вона залишається такою назавжди, а операції — це не дешеве задоволення. Щоб уникнути цієї проблеми, краще вибрати метод схуднення з повільною, послідовною втратою ваги протягом декількох тижнів.

Уповільнення метаболізму

Якщо вхопитися за радикальну дієту, то через щоденне відчуття голоду сповільниться метаболізм. Організм почне переходити у режим голодування, утримуючи весь свій жир, тому що побоюється, що його позбавили енергії на тривалий час!

Організм потребує великої кількості білка і вуглеводів, щоб підтримувати свій метаболізм. Якщо він не отримує їх, вага не настільки швидко втрачається.

Ризик виникнення каміння у жовчному міхурі

Радикальні дієти шкідливі не лише для здоров'я серця, але і для жовчного міхура. Якщо худнути повільно, то тіло віддячить за це, як зараз, так і у майбутньому.

Можна втратити більше, ніж жир

Існує ризик втратити м'язову масу і рідину, які необхідні для того, щоб організм знаходився у кращому стані.

Помірна дієта може бути корисним способом, щоб схуднути, просто потрібно бути скромними у намічуваних досягненнях. Наприклад, можна поставити собі за мету скидати 1-2 кілограми на тиждень, дотримуючись збалансованої дієти і займаючись фізичними вправами.

Таблетки є небезпечними

Поширеним і дуже популярним методом схуднення є прийом таблеток. На жаль, цей метод у підсумку може принести більше шкоди, ніж користі.

Правильне і здорове харчування та фізичні вправи — це найкращий спосіб зниження ваги. Деякі таблетки для схуднення можуть мати жахливі побічні ефекти, такі як інсульти, судоми і навіть серцеві напади.

Поява безсоння

Існує доведений зв'язок між споживанням їжі і сном, а це означає, що якщо перейти на збалансовану дієту, сон покращиться.

Може змінитися смак

Деякі методи схуднення, такі як баріатрія, можуть зіпсувати смакові рецептори, тому їжа стає менш смачною.

Висновок

Їжте багато фруктів і овочів, часто займайтеся спортом і спостерігайте, як ваша вага втрачається найбільш безпечним і приємним способом. Хоча, це може здатися повільною процедурою, але вона має більш високий відсоток успіху.